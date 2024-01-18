Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

«Сочи» вышел на окружение голкипера «Краснодара» Агкацева с целью обсудить трансфер

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Сочи» выходило на окружение голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева с целью узнать о возможном переходе футболиста в их клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, стороны уже провели беседу по поводу потенциальной сделки.

Ранее Агкацев рассказывал, что им интересовались зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь провел за основную команду «быков» 7 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль. Он является воспитанником Академии «Краснодара».

Источник: https://legalbet.ru/news/sochi-vishel-na-okruzhenie-vratarya-krasnodara/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Станислав Агкацев
1
Обсудить
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
«Сибирь» получила 4 поражения за нарушение лимита на легионеров
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»
Президент «Оренбурга» Еремякин не исключил, что клуб продолжит зимнюю трансферную кампанию
«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов
Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»
Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Только положительные эмоции, близкие к счастью»
Овчинников: «Абаскаль — испанец, у него сиеста. Какие сборы?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Мостовой сообщил, что пропустил матч в честь юбилея Романцева из-за болезни

Заварзин не считает, что у «Зенита» будет преимущество из-за ранних сборов