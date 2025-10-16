Видео
16 октября, 14:30

«Сочи» — «Зенит»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» и «Зенит» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча сочинцев и петербуржцев. Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» с 5 очами располагается на последней, 16-й строчке. «Зенит» идет на четвертом месте с 20 очками. У занимающего первого место ЦСКА — 24 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
