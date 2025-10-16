«Сочи» и «Зенит» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча сочинцев и петербуржцев. Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сочи» с 5 очами располагается на последней, 16-й строчке. «Зенит» идет на четвертом месте с 20 очками. У занимающего первого место ЦСКА — 24 очка.