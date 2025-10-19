Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

19 октября, 16:09

«Сочи» — «Зенит»: гол Вендела отменен из-за действий Кассьерры. Но должен ли был ВАР вмешиваться?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 25-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» судья Егор Егоров после ВАР-проверки объявил об отмене гола Вендела из-за нарушения правил игры 30-м номером зенитовцев.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Павел Шадыханов обратили внимание на то, что при вводе сочинцами мяча ударом от ворот футболист «Зенита» Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь (линия штрафной считается ее частью). И сообщили об этом судье.

Это ВАР-вмешательство стало 58-м в чемпионате России-2025/26. 54 раза первоначальное решение изменялось.

При этом есть сомнение в правильности вмешательства ВАР и в соблюдении протокола ВАР. Должен ли видеоарбитр вмешиваться в подобных ситуациях? Или же проверка выполнения процедуры — функции только судьи и его ассистента.

Например, за соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или вбрасывании мяча из аута следит сам арбитр. ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. Это давным-давно было написано и разъяснено в VAR Handbook.

А как быть в сегодняшней ситуации, когда нарушена процедура выполнения удара от ворот?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит

53

  • спас

    Я не спорю с правилами и их трактовкой. Но! Главное какими приборами ВАР определать соответствие правил с дествительностью. Они офсайд рисуют куеву тучу времени. А так счет на табло...

    20.10.2025

  • НВ

    двумя липовыми пеналями компенсировали потом, после звонка от кого надо :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.10.2025

  • Garryk99

    где бомжи, а где уважение )))))

    20.10.2025

  • lvb

    биби, я слова детсадовскому дурачку не давал. Брысь к мамке, ребеночек)

    20.10.2025

  • курганец

    Мяч считается в игре, если он совершает видимое движение после удара по нему.

    20.10.2025

  • курганец

    Мяч в игре. Мяч не в игре. В правилах все написано. В том числе и про местонахождение соперника до ввода мяча в игру. И про его АКТИВНОЕ участие в голевом эпизоде, последовавшем за неправильным местонахождением при вводе мяча в игру.

    20.10.2025

  • Валерий140566

    Любой гол вроде бы ВАР проверяет на легитимность. Вот и проверили. И отменили... В чём суть спора?!

    20.10.2025

  • Bibigon2020

    опять сбежал от санитаров?

    19.10.2025

  • ANB

    Мне кажется, что если наклон корпуса в штрафную, когда ноги за пределами штрафной, считать входом в штрафную, то придется перебивать 99% пенальти....

    19.10.2025

  • Bibigon2020

    ЦСКА забил гол после подачи углового, мяч был установлен вне углового сектора. кто-то отменил этот гол? был вар просмотр?

    19.10.2025

  • Mike101

    Они уже и сами запутались

    19.10.2025

  • Микола Питерский

    Более интересно сколько они спартаку заплатили, чтоб те в очередной раз в роли клоунов выступили

    19.10.2025

  • Стрелец 63

    Мерзкий ответ. По-хорошему, ни под свиней, ни под бомжей, ни под коней, ни под кого их не надо переписывать. А ты, блин, Захар, предлагаешь себя уважать и переписывать правила под тебя. Поэтому и футбола у нас нет. Из-за таких, как ты.

    19.10.2025

  • Nazarov Zakhar

    ну не под свиней же их переписывать...себя не уважать)))

    19.10.2025

  • Garryk99

    в отличии от тебя?, читал ))) но только из очень часто под бомжей переписывают )))))

    19.10.2025

  • Меркатор

    Господин Бобров, а вы не в курсе, что ВАР обязан просматривать каждый гол на предмет отсутствия нарушения правил? И то, что он просигнализировал о нарушении судье, является прямой обязанностью видеоассистента. Если бы гола не случилось, всем, включая ВАР, было бы наплевать на заступ зенитовца. Или вам важно вбросить чушь и набирать просмотры? Вы считаете, что, привлекая негативную реакцию читателей, тем самым поднимаете авторитет "СЭ"? Это не так.

    19.10.2025

  • Кабанчик

    Какой же послушный газовый пес этот Бобров, с 2 липовых пенальти стрелки переводит на ничего не значащий момент

    19.10.2025

  • спас

    Счет на табло, а все остальное... Единственное как определить касание (1) вратарем мяча и синхронность наступа на линию! Что такое касание - это когда мяч начинает движение или момент, когда между бутсой и поверхностью мяча 0 или минус 0.01 мм или микрон?

    19.10.2025

  • hattabych

    При исполнении пенальти ВАР вмешивается.

    19.10.2025

  • alexb2025personal

    Ну ведь Адамов съездил в сборную, пообщался с Кафановым (кстати, впоследствии тоже по-кафановски сыграл), перед матчем рассказал Дюпину, чему учит Кафанов, и Дюпин сыграл так, как учит Кафанов.

    19.10.2025

  • lvb

    "А как быть в сегодняшней ситуации, когда нарушена процедура выполнения удара от ворот?"(с) Бобровскис, у тебя кукуха работает? Кто отвечает за "географию"? ВАР и отвечает. Офсайды, место фола, в штрафной или нет и так далее. И здесь "география". Зашел ли Касссир в штрафную до момента удара от ворот? Зашел, ВАР "все прально сделал". Так шо узбагойся и лезь обратно, спать, в тину.. Вылез вумник, панимаэшь)

    19.10.2025

  • Прожарка свиней

    Ты сам эти правила то хоть читал, чудик? Или лишь бы только вякнуть?

    19.10.2025

  • Valekka

    Все увидели,какой ты продвинутый!!:))))

    19.10.2025

  • Garryk99

    это по правилам. правилам футбола, а не бомжей )))))

    19.10.2025

  • Valekka

    Вамволюдай,так будете вопить,что стартовый свисток-уже нарушение против Спартака!!:)))

    19.10.2025

  • Garryk99

    Ну как же без бобридзе. Сочи красиво раздвинул и сделал все для победы "величайших". А бобрашвили и трёх мало )))))

    19.10.2025

  • Прожарка свиней

    Не суй свое свиное рыло повсюду.

    19.10.2025

  • Valekka

    Действия судей становятся социально опасными.Так будет продолжаться до тех пор,пока какое-либо решение не вызовет неуправляемое действие трибун и всё не закончится трагедией.До этого рукой подать.Если помошники на ВАР превысили свои полномочия-должны быть наказаны. Дело не в Венделе: Станкович,например,неплохой тренер,это видно по игре,но решения судей приводят его в неадекватное состояние и он не может квалифицированно делать свою работу! Каждый в нашей стране,кто трудится и получает за это плату,отвечает за качество своей деятельности. Исключение составляют Депутаты и спортивные судьи!!!

    19.10.2025

  • Прожарка свиней

    это только по-твоему.

    19.10.2025

  • alexb2025personal

    ВАР по правилам вмешивается, если была ЯВНАЯ ошибка судьи. ВАР останавливает игру на 5 минут и разбирается, была ли ошибка или нет. Ошибка была настолько ЯВНОЙ, что надо 5 минут выяснять, была ли вообще ошибка.

    19.10.2025

  • Aleks68

    Бобер!!!! 0:3 и так все ок!!! Или обязан бабло отработать!!!

    19.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    на удивление вопрос довольно интересный.

    19.10.2025

  • spar001

    хватит с них левых пеналей:grin:...

    19.10.2025

  • Mikhail Seleznev

    Чудо! ВАР против Зенита! Не досмотрели.

    19.10.2025

  • владимир ходкин

    Потому что, если вар смотрел здесь, то должен смотреть, и отменять голы, если штрафной пробит не с того места, или аут бросили на 10 метров ближе, от того места, где мяч вышел.

    19.10.2025

  • Niko McCowrey

    Бобров! Сходите в церковь. Покайтесь. Попросите прощения у Господа (х...с ним какой вы там веры). Ибо без покаяния за тот бред, что вы бесконечно несете (тырнет помнит все), ждет Вас геена огненная еще находящимся в сознании (хотя и измененном).

    19.10.2025

  • Niko McCowrey

    Не смотрел. Но вижу автором Бобри - одобряю. Скрепный, модный, стильный, молодежный, вирусный, ки-пи-айный. Малость ступидный и кринжо-фальсный, так это кто как воспринимает. ЛОМ, короче. Совсем немного уступает лидерам раздела "Стиль жизни и ЗОЖ" (с теми бороться сложно, там не то, что фидбека, ассеста инкома нет).

    19.10.2025

  • Ваня Ванечкин

    на каком месте прозябает секта? а, ну да)

    19.10.2025

  • DZR

    И сказали бы потом: "мы же не имели право"

    19.10.2025

  • LemieuxMario3

    Зажулили чистый гол)))

    19.10.2025

  • ONIKAN2013

    Если бы Зениту такой забили, то ВАР не стал бы вмешиваться.

    19.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Я бы еще понял судей если бы игрок Зенита мешал вратарю ввести мяч в игру но вратарь спокойно отдал мяч игроку и только после этого игрок Зенит побежал к тому итгроку...

    19.10.2025

  • Горын

    :clown::clown::clown::clown::clown::clown:

    19.10.2025

  • genosin

    Первый пенальти - левый. Ясно видно с правилного ракурса, что мяч попал в грудь Воробьеву. Далее, сам первый пенальти был пробит не по правилам. Бьющий игрок сделал полную остановку перед продолжением разбега (обе ноги на земле).

    19.10.2025

  • Malysh316

    Г-н Бобров постоянно сует свой нос, куда его совать не стоит. А вот не хотел бы он его сунуть, к примеру, во вчерашний матч, и задаться вопросом - почему ВАР не вмешался, когда игрок Ростова в штрафной отмахнулся в лицо Гарсии? Или почему так же не вмешался, когда был наступ не Солари, а там явно КК корячилась. Или "вы не понимаете, это другое...?

    19.10.2025

  • KM0673

    Газпром платит за все))) Вот интересно коням сколько вчера перепало за блистательное исполнении роли Анны Карениной)))

    19.10.2025

  • Седой конь

    Какой то бред уже несёт этот эксперт. При чём тут где штрафной, где мяч установлен, где нога была. Был забит ГОЛ. А голы ВСЕГДА проверяются на нарушения правил ему предшествовавшие. Нарушение перед голом было - ДА. Гол отменён. Протокол НЕ нарушен.

    19.10.2025

  • echo2011

    По-моему,если забит гол,его легитимность проверяется всегда.

    19.10.2025

  • m_16

    Получается, что Газпром заплатил судьям на ВАРе, чтобы те отменили гол Зенита. Тонкий ход, для отвода глаз, не иначе.

    19.10.2025

  • Бен Ричардс

    Ну кто бы сомневался. Разумеется самоназначенный э'ксперт Бобров не согласен, что отменили гол бакланов фармклубу в дружественном матче. Если бы так отменили гол "Спартака" он бы настаивал, что решение судей верное.

    19.10.2025

  • Gogy

    кому надо,тому и отменили. Остальное не смогли отменить- оставили

    19.10.2025

  • AnTaras

    ВАР у нас своей жизнью живёт. Хочет вмешивается, не хочет не вмешивается:grinning:

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Зенит
    ФК Сочи
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя