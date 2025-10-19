«Сочи» — «Зенит»: гол Вендела отменен из-за действий Кассьерры. Но должен ли был ВАР вмешиваться?

На 25-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» судья Егор Егоров после ВАР-проверки объявил об отмене гола Вендела из-за нарушения правил игры 30-м номером зенитовцев. Видеоассистенты Евгений Буланов и Павел Шадыханов обратили внимание на то, что при вводе сочинцами мяча ударом от ворот футболист «Зенита» Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь (линия штрафной считается ее частью). И сообщили об этом судье. Это ВАР-вмешательство стало 58-м в чемпионате России-2025/26. 54 раза первоначальное решение изменялось. При этом есть сомнение в правильности вмешательства ВАР и в соблюдении протокола ВАР. Должен ли видеоарбитр вмешиваться в подобных ситуациях? Или же проверка выполнения процедуры — функции только судьи и его ассистента. Например, за соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или вбрасывании мяча из аута следит сам арбитр. ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. Это давным-давно было написано и разъяснено в VAR Handbook. А как быть в сегодняшней ситуации, когда нарушена процедура выполнения удара от ворот? Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)

курганец Мяч считается в игре, если он совершает видимое движение после удара по нему. 20.10.2025

курганец Мяч в игре. Мяч не в игре. В правилах все написано. В том числе и про местонахождение соперника до ввода мяча в игру. И про его АКТИВНОЕ участие в голевом эпизоде, последовавшем за неправильным местонахождением при вводе мяча в игру. 20.10.2025

Валерий140566 Любой гол вроде бы ВАР проверяет на легитимность. Вот и проверили. И отменили... В чём суть спора?! 20.10.2025

ANB Мне кажется, что если наклон корпуса в штрафную, когда ноги за пределами штрафной, считать входом в штрафную, то придется перебивать 99% пенальти.... 19.10.2025

Bibigon2020 ЦСКА забил гол после подачи углового, мяч был установлен вне углового сектора. кто-то отменил этот гол? был вар просмотр? 19.10.2025

Меркатор Господин Бобров, а вы не в курсе, что ВАР обязан просматривать каждый гол на предмет отсутствия нарушения правил? И то, что он просигнализировал о нарушении судье, является прямой обязанностью видеоассистента. Если бы гола не случилось, всем, включая ВАР, было бы наплевать на заступ зенитовца. Или вам важно вбросить чушь и набирать просмотры? Вы считаете, что, привлекая негативную реакцию читателей, тем самым поднимаете авторитет "СЭ"? Это не так. 19.10.2025

спас Счет на табло, а все остальное... Единственное как определить касание (1) вратарем мяча и синхронность наступа на линию! Что такое касание - это когда мяч начинает движение или момент, когда между бутсой и поверхностью мяча 0 или минус 0.01 мм или микрон? 19.10.2025

hattabych При исполнении пенальти ВАР вмешивается. 19.10.2025

Valekka Действия судей становятся социально опасными.Так будет продолжаться до тех пор,пока какое-либо решение не вызовет неуправляемое действие трибун и всё не закончится трагедией.До этого рукой подать.Если помошники на ВАР превысили свои полномочия-должны быть наказаны. Дело не в Венделе: Станкович,например,неплохой тренер,это видно по игре,но решения судей приводят его в неадекватное состояние и он не может квалифицированно делать свою работу! Каждый в нашей стране,кто трудится и получает за это плату,отвечает за качество своей деятельности. Исключение составляют Депутаты и спортивные судьи!!! 19.10.2025

alexb2025personal ВАР по правилам вмешивается, если была ЯВНАЯ ошибка судьи. ВАР останавливает игру на 5 минут и разбирается, была ли ошибка или нет. Ошибка была настолько ЯВНОЙ, что надо 5 минут выяснять, была ли вообще ошибка. 19.10.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). на удивление вопрос довольно интересный. 19.10.2025

владимир ходкин Потому что, если вар смотрел здесь, то должен смотреть, и отменять голы, если штрафной пробит не с того места, или аут бросили на 10 метров ближе, от того места, где мяч вышел. 19.10.2025

ONIKAN2013 Если бы Зениту такой забили, то ВАР не стал бы вмешиваться. 19.10.2025

Павел Заблоцкий Я бы еще понял судей если бы игрок Зенита мешал вратарю ввести мяч в игру но вратарь спокойно отдал мяч игроку и только после этого игрок Зенит побежал к тому итгроку... 19.10.2025

genosin Первый пенальти - левый. Ясно видно с правилного ракурса, что мяч попал в грудь Воробьеву. Далее, сам первый пенальти был пробит не по правилам. Бьющий игрок сделал полную остановку перед продолжением разбега (обе ноги на земле). 19.10.2025

Malysh316 Г-н Бобров постоянно сует свой нос, куда его совать не стоит. А вот не хотел бы он его сунуть, к примеру, во вчерашний матч, и задаться вопросом - почему ВАР не вмешался, когда игрок Ростова в штрафной отмахнулся в лицо Гарсии? Или почему так же не вмешался, когда был наступ не Солари, а там явно КК корячилась. Или "вы не понимаете, это другое...? 19.10.2025

Седой конь Какой то бред уже несёт этот эксперт. При чём тут где штрафной, где мяч установлен, где нога была. Был забит ГОЛ. А голы ВСЕГДА проверяются на нарушения правил ему предшествовавшие. Нарушение перед голом было - ДА. Гол отменён. Протокол НЕ нарушен. 19.10.2025

echo2011 По-моему,если забит гол,его легитимность проверяется всегда. 19.10.2025

