«Зенит» благодаря двум голам с пенальти разгромил «Сочи»

«Зенит» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. Счет на 12-й минуте открыл Нуралы Алип. На 54-й преимущество сине-бело-голубых с пенальти удвоил Густаво Мантуан, а окончательный счет установил Андрей Мостовой, также реализовавший пенальти на 86-й минуте. «Зенит» (23 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Сочи» (5) продолжает замыкать турнирную таблицу. Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)

МАО Ещё один неочевидный итог матча. Кассиров походу выбыл, возможно- надолго. Как Человеку желаю ему здоровья, как Футболисту - подольше не возвращаться. 20.10.2025

с13 Ну не надо передёргивать. Я имел ввиду отрезок из трёх последних игр (Оренбург, Акрон и Сочи). А если брать, для примера, Краснодар, тогда почему бы не продлить отрезок ещё дальше, например до последних "подвигов" Зенита в группах лиги чемпионов и до вылета команды из высшего дивизиона. Да и то, на этом прогулочном отрезке, с Акроном еле отскочили ))) 20.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Ну уж не свиньям и коням хрюкать на счёт пенальти в матче с Сочи! Если бы не было пенальти, Зенит всё равно бы победил! А вот если убрать пенальти в недавних матчах в ворота Сочи, то ЦСКА и Спартак в своих матчах с Сочи сыграли бы вничью и потеряли по -2 очка. 19.10.2025

Barac Obama Чахнущая газовая гидра с помощью двух левых пеналей, еле-еле одолела свой-же фармклуб. ЗПРФ одним словом. 19.10.2025

vv12 Слишком палевно было бы, потому что Оренбург уже перед Глушенковым раступались недавно 19.10.2025

vv12 Конечно есть нюанс, со Спартаком и Цска Сочи рубились до конца, а перед зенитом сразу раздвинули булки 19.10.2025

oleg ves 2 левейших пенальти - и разгром от админ ресурса. Первый - это вообще какая-то химера. Мяч попадает в грудь и от груди в руку - такие пенки нигде не ставят, а второй - рука в естественном положении - мяч в створ не летел, и повтор выбрали, чтобы не было ясно - мяч сначала в тело или в руку попал. 19.10.2025

hovawart645 Не радуйся. Это возврат должка за августовский матч. Когда в Черкизово было 0-0 с 0 ударов в створ за 90 минут. Там наш главный в кои то веки был на трибуне и нашему клубному боссу нельзя было проигрывать, потому что утверждался бюджет в сентябре. Вот и договорняк скатали - и там, и там. Последний матч Чарли, кстати, был... 19.10.2025

МАО Сочи должен остаться в Высшей Лиге! 19.10.2025

МАО Зенит-Локо. 6-1 и золотые медали. Сам на стадионе видел, у твоих всё ушло даже не в пар, в мягкий пук. 19.10.2025

EasyRider_SM зинит - позор Российского футбола ! 19.10.2025

Пан Юзеф Это было бы справедливо! 19.10.2025

spor71917 Нет - тоже фарм Зенита ):innocent: 19.10.2025

Adminni Кто-то другого результата ожидать от фарм клубишки? 19.10.2025

Valekka Ничего личного,но Заздравин самый тупой,говнистый и мелкопакостный в СЭ.Не имея ни знаний,ни понимания вопросов и тем-только вкладывает провокационный смысл в заголовки,на которые слетаются говномёты,типа Залиханочек.При этом с левых аккаунтов засылает оскорбления хейтерам и тут же удаляет,чтобы не ответили. 19.10.2025

Saiga-спринтер Пан предлагает уничтожить ФК "Сочи" и на их месте возродить ФК "Химки"? 19.10.2025

hattabych У ЦСКА первый пеналь такой же, отскок от ноги защитника в его же руку, при счете 1-0 в пользу Сочи. Второго там и в помине не было. Кисляк упал, Сухой назначил. Спартак первый забил при счете 0-0, то ли на ногу Барко наступили, то ли слегка подбили. Тоже так себе пеналь. А уж когда Заболотного завалили, там без вопросов. Защитник двумя руками в плечи вцепился, да ещё и отпустить вовремя не успел. 19.10.2025

alexb2025personal Почему? Когда его отец судил Зенит, было известно, что в лучшем случае Зенит получит одно очко. А тут целых три. 19.10.2025

Пёрышкин З. Краснодар не считается..? 19.10.2025

Vitamin007 Как вчера было приятно на поле смотреть, русские парни солировали! И какое убожество, второсортно-бразильское, сегодня! Стыдоба безнаказанная! 19.10.2025

spor71917 Локо-Бавария 0:5 Зенит-Бавария 4:0 Заглотил, опущенное ЧМО ?! Просрать 2 раза по 4 матча за сезон сраному Спартаку способна только ржавая Дрезина )))))))):innocent: 19.10.2025

с13 У Зенита закончился прогулочный отрезок с аутсайдерами и фарм-клубами в чемпионате. Впереди Динамо и Локо. Вот в этих матчах и посмотрим... 19.10.2025

hovawart645 5-0 - это Карась-Локо. Так что засунь свою стату себе глубоко в дупло под боа) 19.10.2025

spor71917 Зенит-Локо 7-1, 7-2, 6-1. 5-0 Зенит-Динамо 9-3. 5-1 ))))))))))))))))))))))))))))))))) 19.10.2025

Алексей Мащенко Тут нечего делать Боброву. Фарма из трусов выпрыгивала, чтобы эти пенали заработать. Все последние дни перед приемом хозяев в Сочи отрабатывали прием "А ручки-то вот они". 19.10.2025

hovawart645 Дюков дал - Семак взял!))) 19.10.2025

hattabych Скоро Бобров объявится, тут уж судьям не поздоровится. 19.10.2025

Алексей Мащенко В твоем комменте - только подпись, а что сказать-то хотел? Впрочем, не утруждайся. Лахтинский бот - хуже пи-аса. 19.10.2025

Loel1 Зенит не может,судейка поможет. 19.10.2025

hattabych Разве правила опять поменяли и теперь отскок мяча в свою руку карается пенальти? 19.10.2025

Пан Юзеф Нет вроде... Семак 6 титулов взял. Таких не увольняют, такие уходят только по собственной воле. 19.10.2025

hattabych ...рыкнул на судей и пошла потеха. 19.10.2025

hovawart645 Локо-Зенит 5-1))))))))))) Динамо Москва-Зенит 8-0!)))))) 19.10.2025

fell62 Без пеналити Семак не может справиться даже с фермой))) 19.10.2025

hovawart645 В Сочи аура вредная для любой работы вообще и футбола в частности - не напрягаться, а только расслабляться!) 19.10.2025

Белый Медведь Зенит забил в ворота Сочи два пенальти при счете 1-0. Спартак забил два пенальти в ворота Сочи при счете 1-0 ЦСКА забил два пенальти в ворота Сочи при счете 1-0. Но есть НЮАНС!!! 19.10.2025

spar001 посмотрел еще повторы эпизодов с пеналями:man_facepalming:... это уже даже цирком не назовешь... 19.10.2025

Красно-белый Аквариум7 Локо - Химки 2-5 )):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes: 19.10.2025

Алексей Х А прислушайтесь, пан. Не кричат ли там ещё и то, что "Талалаев топ! Семак, уходи!" 19.10.2025

Saiga-спринтер Сочи играло, как могло, Зенит, как хотел. Так матчи не сдаются, уровень мастерства игроков разный. 19.10.2025

Пан Юзеф Да-да-да, теперь явственно слышу, что именно это и кричат! 19.10.2025

hovawart645 Пан не расслышал - "Во второй год первого Столетия!" 19.10.2025

Saiga-спринтер Дилетанский дундучек, ты не неси свою ахинейку. Матчи с двумя точками не сдаются. Была игра, где Сочи играло как может, а Зенит, как хочет. Все дело в разнице мастерства игровых составов команд. Тебе дилетантик, то понять не дано, по причине далекости от понимания футбола. 19.10.2025

Пан Юзеф В Варшаве многие болеют за "Зенит", пан. Так что у меня под окнами фанаты СБГ устроили какой-то Ацкий Карнавал. Орут: "Даешь чемпионство в год Столетия!!!". 19.10.2025

Красно-белый Аквариум7 Сынку! Ваш сраный Локо Химкам влетел оба раза (2-5) А вот, у вылетевшего Факела выиграл (2-1), с помощью двух левых пенок 19.10.2025

hovawart645 Когда смотрел, как ходят питерские леги по полю, вспомнился анекдот про пожарника - "и коллектив хороший, и город прекрасный, и зарплата - мечта, но как игра - так хоть увольняйся!"... 19.10.2025

Пан Юзеф Это подлый способ устранения конкурента. 19.10.2025

Алексей Х Кстати, как отнеслись в Варшаве к итогу матча в Сочи в целом, и к двум пенальти в частности? 19.10.2025

Алексей Х Хоть сейчас президент сливочных обрёл спокойствие. Пусть и такой ценой,да. 19.10.2025

Пан Юзеф Узнаем лет через 5-6. Думаю, волевой и неуступчивый химкинский коллектив с его многомиллионной Армией Болельщиков раздражал питерско-московских решал. Он многих раздражал не только в России. Говорят, президент мадридского "Реала" злился: "У нас и Кубки, у нас и деньги, а "Химки" все равно популярнее всех в мире!". 19.10.2025

Алексей Х Думаете, именно поэтому и уничтожили? 19.10.2025

Проснись и пой Высший класс! Ведь пенальти ещё забить нужно!!! 19.10.2025

WASP65 Как же задолбали эти остановочки и прыжочки во время пенальти. Пусть тогда и киперы бегают вдоль ворот. Так будет справедливо. 19.10.2025

Пан Юзеф Даже на родном стадионе "Сочи" не показали ни характера, ни желания играть. Безвольная командочка. Вот легендарные "Химки" поборолись бы с "Зенитом", да. Но их уничтожили. 19.10.2025

Проснись и пой Брависсимо!!! 19.10.2025

Иванова Кира Скучно как то....Ожидала 5-0 и хет-трик от кого либо из игроков Питера)) А тут 1 гол с игры)) ЗПРФ, остальное промолчим)) 19.10.2025

Gordon Без судьи он бы никак не справился:))))) 19.10.2025

Gordon Судьи обязаны судить по Правилам, которые действуют. Вопрос не к ним, а к тем, кто их утверждает. 19.10.2025

Алексей Мащенко Самому-то не противно такое писать? Подобное лицемерие даже для питерского тролля - чудовищный блевантин. На месте ваших работодателей я бы за такие комменты штрафовал. "Стандарты", как все видели, стали результатом неприкрытой, заранее отрепетированной (причем очень плохо) игры в волейбол. За вашу фарму даже мне почему-то стыдно, за Осинькина - вдвойне, не отмоется теперь. 19.10.2025

Gordon Не читая, держу пари, что тут обязательно найдутся те, которые углядят заговор в самом факте назначение двух пеналей вне зависимости от того, в каких эпизодах они были назначены. Более того, эти любители раскрывать заговоры моменты даже не посмотрят:))) 19.10.2025

zenit20252025 Чемпионство - Главное, а не 6 очков Пока, лузер (( 19.10.2025

zenit20252025 Клоун! Дык и у московских клубов и Краснодара Зенит набирает по 6 очков. Победы в Питере за 7 с половиной сезонов: ЦСКА, Динамо, Локо, Сочи - все по 1 Спартак и Краснодар - оба 0 (нуль) Завидуй молча, подмосковная перхоть ):(:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes: 19.10.2025

SP2 а чего, спартаку с цска можно по два пенальти в ворота мочи бить, а зениту нельзя? 19.10.2025

zenit20252025 Да, и клоунам по поводу фармов: Зенит/Семак-Краснодар 10-4-1, очки 34-7, (75%-15%) Зенит/Семак-Сочи 8-2-1, очки 26-5, (78%-15%) :innocent: 19.10.2025

Kris's1905 с паровозами вам не светит, ну если только с пенальти. 19.10.2025

Алексей Мащенко Спор о пенальти - отвлечение на негодный объект. Там не назначение одиннадцатиметровых достойно внимания, а то, как игроки фарм-клуба старались напоказ в волейбол играть. Давно такой лажи не видел. 19.10.2025

пляжник с Сочей Я не согласен! Это всё неправда! Сочи! Сочи! 19.10.2025

Алексей Х 6 очков главное. Какая поляна и логистика?) 19.10.2025

ёzhic8 А почему не может быть одновременно? 19.10.2025

zenit20252025 Оренбург под ? - Их поляна нас не устраивает и добираться не совсем удобно 19.10.2025

m_16 Ой, да ладно, у игроков Сочи вообще нет рук, вся страна это видела, а судьи продажные всё равно пенальти поставили... 19.10.2025

Sinaron Ты зря пытаешься этому идиоту объчснять элементарные вещи. Оно не поймет. 19.10.2025

Lars Berger А где "Идём дальше!"?) 19.10.2025

Алексей Х И Оренбург останется. Что ты!) 19.10.2025

spar001 а почему только два?... мало, пусть по три бьют, чтоб наверняка:grin:... 19.10.2025

zenit20252025 Как и ожидалось, - ПОБЕДА ЗЕНИТА НА КЛАССЕ!!! Ну, а с московскими клоунами, которые отправляют Сочи в ФНЛ, могу заключить ПАРИ на любые деньги, что клуб останется в РПЛ ) Поздравления Всем Нашим!!!:soccer::soccer::soccer: 19.10.2025

zega Зенит (крысы с по-Мойки) - позор российского футбола, ... побеждает только с помощью судей и "грязных" денег. 19.10.2025

сразу после первого гола перестал смотреть....лично меня очень радует одно обстоятельство,а именно-несмотря на победу ЗЕНИТ не на первом месте в турнирной таблице. и даже не на втором. 19.10.2025

Sinaron Заздравин, ты сам идиот или заголовок за тебя кто-то придумал? 19.10.2025

vladmad_75 ХЗ конечно были ли пенальти. Но если ЗПРФ уже не в состоянии обыграть Сочи без 2(!!!) пенальти, то возникают конечно вопросики. 19.10.2025

инок На фоне откровенно слабого Сочи, Зенит сегодня выглядели хорошо. Забили два пенальти!)) 19.10.2025

shpasic при этом играют всё хуже и хуже: со Спартаком -1, с ЦСКА -2, с Зенитом -3. 19.10.2025

МАО Постоянство-признак мастерства. 19.10.2025

Алексей Мащенко Им опускаться уже некуда, достигли максимальной глубины. 19.10.2025

МАО С этой стороны - согласен. По составу и игрокам - конечно нет, но бабосы могут подкосить. 19.10.2025

Sergio 666 Ужасный медленный поставленный футбол от сельдерея. Стабильный, пешеходный. Только Макс оживляет это всё болото. Вопрос решит только другой тренерский штаб, этот все устраивает. С победой нас ! 19.10.2025

Автогол Всего два пенальти дал судья. Беспредел. Сейчас Бобров напишет что их должно было быть как минимум пять. 19.10.2025

МАО Мне Луси Энрике понравился снова. В первом тайме у него мяч было не отнять, но во втором он приуныл. Мостик вернул движуху, но , третий ЦЗ ( Дркушич) - Это очень смело при такой игре. 19.10.2025

Баск В Ростове большие финансовые проблемы. Вопрос даже сумеют ли все игры сыграть. В общем по пути Химок, если не чудо. 19.10.2025

Дима Питерский С победой! 19.10.2025

Вовка Селедкин На рыбьем акробат получает новые краски) Вряд ли бомжи до такого опустятся 19.10.2025

КирпичИнвест В Альбу верю больше, чем в Карпина. Он уже игру изменил и в лучшую сторону. Разве что изнутри развалят с этой чехардой вокруг руководства. 19.10.2025

bvp Егоров - достойный ученик своего отца, указания партии выполняет от и до. За что дали первый пенальти? Мяч попадает в живот, потом в руку и уходит на угловой. Если бы не было руки, все равно мяч уходил на угловой. Крылям не дали такой пенальти с Рубином, и ЭСК подтвердил, что правильно сделали. 19.10.2025

Romario_Z И при том, там состав как бы вполне себе нормальный. 19.10.2025

TokTram_ Чудо! Чудо! Обыгран принципиальный соперник! 10я победа в 11 играх в чемпионатах. Лишь одно поражение. Практически один в один статистика, как с НН и Оренбургом! Вот что значит - настроиться на принципиальное противостояние. Учитесь! 19.10.2025

Lars Berger По смыслу заголовка - "Зенит" мог победить и гораздо крупнее, если бы судья поставил бы ещё парочку пенальти в ворота "Сочи"...) "Спартак" - "Сочи" - 2:1. Два пенальти в ворота "Сочи"; "Сочи" - ЦСКА - 1:3. Два пенальти в ворота "Сочи"; "Сочи" - "Зенит" - 0:3. Два пенальти в ворота "Сочи". Что не так с этим "Сочи"?) Уникальный, конечно, клуб...) 19.10.2025

МАО Ростов ? Ну только если их стыков. 19.10.2025

МАО Ты о Спартаке ? 19.10.2025

Баск Сочи не вылетит. Вылетит НН и (удивлю Вас) Ростов. 19.10.2025

Семён Фадеич 3 очка взяли, и хорошо. 19.10.2025

Красноперка ФК Газпромполитпроект отдан приказ всеми правдами и неправдами тянуть газовых к верху! Вот так и выглядит позор и срам 19.10.2025

King i Cep "Зенитчики", с победой. Не феерическое зрелище было, но уверенно. С "паровозами" надо будет что-то более интересное показывать. Глушак опять на спаде похоже. 19.10.2025

МАО Раньше начнут. 19.10.2025

МАО Сочи должен остаться в высшей лиге. 19.10.2025

Bossonn Победили и хорошо! Зенит вперед! 19.10.2025

МАО Результат хороший, игра плохая. У Зенита проблемы в головах - после отменённого гола команда встала. Только с выходом Мостика чуть забегали, Лусиано походу пересидел на лавке. А Луис Энрике поиграл минут 30-40 и плюнул на это гнилое дело. Но какая техника, сцука.. 19.10.2025

SuperDennis Может кому и покажутся пенальти левенькими, но то, что руки в штрафной надо прятать за спину или прижимать к телу, сейчас учат в детской футбольной школе. Для Сочи этот матч должен быть уроком. Зенит с победой. 19.10.2025

analytica Так судьи или фарм? Если фарм, что зачем судьи? 19.10.2025

analytica А счет 1:0 был бы не победный? Или судьи тащат Зениту разницу мячей? Видимо судьи уверены, что в конце чемпионата все решат не очки и не личные встречи, а разница мячей? Так что ли? 19.10.2025

Корнелий Ш А мне кажется, что могут спастись. После НГ побегут, а состав норм. 19.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Как то легко , без напряга . Это настолько одна команда сильнее другой ? Или это , что то другое ? 19.10.2025

analytica Если бы не два пенальти, то есть если бы Зенит выиграл 1:0, вы бы написали, что бразентушка позор потому что фарм ему поддался. Не так ли? 19.10.2025

Sergio 666 С победой над непростой командой Питер! Если кому то вдруг не нравится веганский футбол - все вопросы на selderey@semak.ru. Отвечают быстро, как сама игра. 19.10.2025

shpasic снова в Сочи не уродились апельсинки 19.10.2025

Вовка Селедкин Развлекательный спектакль "Два брата акробата" Повеселили публику) Оренбург упомянуть забыли 19.10.2025

Romario_Z Победили по делу. Но! Уважаемый судейский корпус, давайте прекратим назначать пены за малейшие руки! И мы бьём такие пены, и нам такие пробивают. Но эти стандарты абсолютно высосаны из пальца! 19.10.2025

nampoo Неожиданно. 19.10.2025

rake когда за тебя судьи и фарм 19.10.2025

Красноперка Мерзкий ФК Газпромполитпроект!!! Разваливают российский футбол, покупают судей и тащут фармы! Позор 19.10.2025

Алексей Мащенко Эх, Осинькин, влезть на старости лет в такой блудняк... Репутацию - псу под хвост. 19.10.2025

AnTaras Всех с победой. Кассьере здоовья! 19.10.2025

АбАкУмоВ Зенит с победой.. Издание дно пробивает как всегда такими заголовками.. Сочи не показал совсем ничего.. Вторая пенка 100%...В своей ненависти к Зениту не захлебнитесь своей слюной 19.10.2025

Залиханочка с подливой Как был Синитушка Позорнитом так и остался :rofl::rofl: Судьи продолжают тащить Газиковую гидру 19.10.2025

КирпичИнвест Сочи скорее мертв, чем жив. Смог всеми правдами и неправдами подняться в РПЛ, но здесь уже был припасён осиновый кол. Теперь точно одна дорога - в ФНЛ, и надолго. Зенит с победой! 19.10.2025