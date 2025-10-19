Видео
19 октября, 16:28

«Зенит» благодаря двум голам с пенальти разгромил «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Сочи»

«Зенит» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 12-й минуте открыл Нуралы Алип. На 54-й преимущество сине-бело-голубых с пенальти удвоил Густаво Мантуан, а окончательный счет установил Андрей Мостовой, также реализовавший пенальти на 86-й минуте.

«Зенит» (23 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Сочи» (5) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит
Источник: Таблица РПЛ
209

  • МАО

    Ещё один неочевидный итог матча. Кассиров походу выбыл, возможно- надолго. Как Человеку желаю ему здоровья, как Футболисту - подольше не возвращаться.

    20.10.2025

  • с13

    Ну не надо передёргивать. Я имел ввиду отрезок из трёх последних игр (Оренбург, Акрон и Сочи). А если брать, для примера, Краснодар, тогда почему бы не продлить отрезок ещё дальше, например до последних "подвигов" Зенита в группах лиги чемпионов и до вылета команды из высшего дивизиона. Да и то, на этом прогулочном отрезке, с Акроном еле отскочили )))

    20.10.2025

  • ФОКСИ

    Свистулькуин, хоть правила бы вспомнил.....похоже, судишь, после вискарика, настольный футбол в баре....пей больше- может понимание придет....

    19.10.2025

  • ФОКСИ

    Кроме, как придурком Вас, сэр, майонезный, назвать трудлно.....

    19.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ну уж не свиньям и коням хрюкать на счёт пенальти в матче с Сочи! Если бы не было пенальти, Зенит всё равно бы победил! А вот если убрать пенальти в недавних матчах в ворота Сочи, то ЦСКА и Спартак в своих матчах с Сочи сыграли бы вничью и потеряли по -2 очка.

    19.10.2025

  • Sinaron

    Просто это одного местного идиота пучит и он решил все своё содержимое выплеснуть на этой ветке ))) Не обращай на это простейшее никакого внимания.

    19.10.2025

  • Niko McCowrey

    "Бобри", курва, ты где??? Тут без тебя пенальти ругают.

    19.10.2025

  • Barac Obama

    Чахнущая газовая гидра с помощью двух левых пеналей, еле-еле одолела свой-же фармклуб. ЗПРФ одним словом.

    19.10.2025

  • vv12

    Слишком палевно было бы, потому что Оренбург уже перед Глушенковым раступались недавно

    19.10.2025

  • vv12

    Конечно есть нюанс, со Спартаком и Цска Сочи рубились до конца, а перед зенитом сразу раздвинули булки

    19.10.2025

  • oleg ves

    2 левейших пенальти - и разгром от админ ресурса. Первый - это вообще какая-то химера. Мяч попадает в грудь и от груди в руку - такие пенки нигде не ставят, а второй - рука в естественном положении - мяч в створ не летел, и повтор выбрали, чтобы не было ясно - мяч сначала в тело или в руку попал.

    19.10.2025

  • hovawart645

    Да я искренне. Зла и болезней я никому не желаю. Ну, может парочке персонажей диаррею пожиже...) Но ты не в их числе.

    19.10.2025

  • МАО

    Не буду хворать. не надейся.

    19.10.2025

  • МАО

    Я то как раз 1.50 раза адекватный. Но не могу. Не воспринимаю Локомотив весь, и Батракоффа в частности за футболистов. Ногомячисты, на вылет в пердив.

    19.10.2025

  • hovawart645

    Да, ты в футболе ничего не понимаешь. Я тебя переоценил. Не хворай...

    19.10.2025

  • hovawart645

    Стоматолог-проктолог. Жду тебя завтра на приёме... Ну хоть ты не опускайся до уровня быдло. Будет вас хоть 3,5 адекватных...

    19.10.2025

  • МАО

    Ещё скажи, что питерастического вида Бутраков стоит 50 лямов, и хороший футболист . Прушник крашеный, в пердив!

    19.10.2025

  • hovawart645

    Не радуйся. Это возврат должка за августовский матч. Когда в Черкизово было 0-0 с 0 ударов в створ за 90 минут. Там наш главный в кои то веки был на трибуне и нашему клубному боссу нельзя было проигрывать, потому что утверждался бюджет в сентябре. Вот и договорняк скатали - и там, и там. Последний матч Чарли, кстати, был...

    19.10.2025

  • МАО

    Сочи должен остаться в Высшей Лиге!

    19.10.2025

  • МАО

    Хова, ты этот, как его - проктолог-проводник ?

    19.10.2025

  • МАО

    Зенит-Локо. 6-1 и золотые медали. Сам на стадионе видел, у твоих всё ушло даже не в пар, в мягкий пук.

    19.10.2025

  • EasyRider_SM

    зинит - позор Российского футбола !

    19.10.2025

  • Jackson 57

    Кошмар! Тихий ужас! Полный форум одних Залиханочек... Интересно, они тут делением размножаются или таки половым путём? Хотя вот насчёт последнего есть сомнения - слишком много минетно-пидарских мотивов в их воплях. Такая вот беда...

    19.10.2025

  • Jackson 57

    Это временно:))

    19.10.2025

  • spor71917

    Эта прошмондовка Хова ещё и за ЦСКА и Динаму притапливает ):( - Все лузеры в одном флаконе :laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Это было бы справедливо!

    19.10.2025

  • spor71917

    Нет - тоже фарм Зенита ):innocent:

    19.10.2025

  • Adminni

    Кто-то другого результата ожидать от фарм клубишки?

    19.10.2025

  • Valekka

    Почти слово в слово сказал то,что я хотел писать!!

    19.10.2025

  • Valekka

    Ничего личного,но Заздравин самый тупой,говнистый и мелкопакостный в СЭ.Не имея ни знаний,ни понимания вопросов и тем-только вкладывает провокационный смысл в заголовки,на которые слетаются говномёты,типа Залиханочек.При этом с левых аккаунтов засылает оскорбления хейтерам и тут же удаляет,чтобы не ответили.

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан предлагает уничтожить ФК "Сочи" и на их месте возродить ФК "Химки"?

    19.10.2025

  • hattabych

    У ЦСКА первый пеналь такой же, отскок от ноги защитника в его же руку, при счете 1-0 в пользу Сочи. Второго там и в помине не было. Кисляк упал, Сухой назначил. Спартак первый забил при счете 0-0, то ли на ногу Барко наступили, то ли слегка подбили. Тоже так себе пеналь. А уж когда Заболотного завалили, там без вопросов. Защитник двумя руками в плечи вцепился, да ещё и отпустить вовремя не успел.

    19.10.2025

  • alexb2025personal

    Почему? Когда его отец судил Зенит, было известно, что в лучшем случае Зенит получит одно очко. А тут целых три.

    19.10.2025

  • Пёрышкин З.

    Краснодар не считается..?

    19.10.2025

  • hovawart645

    Фу, какое ты быдло...

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинья вонючая...

    19.10.2025

  • Vitamin007

    Как вчера было приятно на поле смотреть, русские парни солировали! И какое убожество, второсортно-бразильское, сегодня! Стыдоба безнаказанная!

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинья селедочная...

    19.10.2025

  • spor71917

    Локо-Бавария 0:5 Зенит-Бавария 4:0 Заглотил, опущенное ЧМО ?! Просрать 2 раза по 4 матча за сезон сраному Спартаку способна только ржавая Дрезина )))))))):innocent:

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинную харю нарисуй, чмо...

    19.10.2025

  • с13

    У Зенита закончился прогулочный отрезок с аутсайдерами и фарм-клубами в чемпионате. Впереди Динамо и Локо. Вот в этих матчах и посмотрим...

    19.10.2025

  • hovawart645

    Вадик, - сгинь, подонок.

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Не умничай, свинья...

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинья железнодорожная...

    19.10.2025

  • hovawart645

    5-0 - это Карась-Локо. Так что засунь свою стату себе глубоко в дупло под боа)

    19.10.2025

  • spor71917

    Зенит-Локо 7-1, 7-2, 6-1. 5-0 Зенит-Динамо 9-3. 5-1 )))))))))))))))))))))))))))))))))

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Грязная, вонючая красноморда...

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Тут нечего делать Боброву. Фарма из трусов выпрыгивала, чтобы эти пенали заработать. Все последние дни перед приемом хозяев в Сочи отрабатывали прием "А ручки-то вот они".

    19.10.2025

  • Старшой0754

    По смыслу ты дерьмо свинное...

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Зато вы в состоянии , рожи свинные...

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинья вонючая...

    19.10.2025

  • Sinaron

    Лобок, хрюкал бы ты поменьше )))

    19.10.2025

  • hovawart645

    Дюков дал - Семак взял!)))

    19.10.2025

  • hattabych

    Скоро Бобров объявится, тут уж судьям не поздоровится.

    19.10.2025

  • Старшой0754

    А свиньи в свнем лерьме...

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    В твоем комменте - только подпись, а что сказать-то хотел? Впрочем, не утруждайся. Лахтинский бот - хуже пи-аса.

    19.10.2025

  • Loel1

    Зенит не может,судейка поможет.

    19.10.2025

  • hattabych

    Разве правила опять поменяли и теперь отскок мяча в свою руку карается пенальти?

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Нет вроде... Семак 6 титулов взял. Таких не увольняют, такие уходят только по собственной воле.

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Свинья...

    19.10.2025

  • hattabych

    ...рыкнул на судей и пошла потеха.

    19.10.2025

  • Старшой0754

    Грязная свинья...

    19.10.2025

  • Bibigon2020

    Всё так плохо? Искренне жаль...(((

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Своих ищи.

    19.10.2025

  • Bibigon2020

    хуже тебя? не,не бывает

    19.10.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лев проснулся...

    19.10.2025

  • hovawart645

    Локо-Зенит 5-1))))))))))) Динамо Москва-Зенит 8-0!))))))

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Иди своих ищи.

    19.10.2025

  • fell62

    Без пеналити Семак не может справиться даже с фермой)))

    19.10.2025

  • hovawart645

    В Сочи аура вредная для любой работы вообще и футбола в частности - не напрягаться, а только расслабляться!)

    19.10.2025

  • Белый Медведь

    Зенит забил в ворота Сочи два пенальти при счете 1-0. Спартак забил два пенальти в ворота Сочи при счете 1-0 ЦСКА забил два пенальти в ворота Сочи при счете 1-0. Но есть НЮАНС!!!

    19.10.2025

  • spar001

    посмотрел еще повторы эпизодов с пеналями:man_facepalming:... это уже даже цирком не назовешь...

    19.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Локо - Химки 2-5 )):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    19.10.2025

  • Алексей Х

    А прислушайтесь, пан. Не кричат ли там ещё и то, что "Талалаев топ! Семак, уходи!"

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Сочи играло, как могло, Зенит, как хотел. Так матчи не сдаются, уровень мастерства игроков разный.

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Да-да-да, теперь явственно слышу, что именно это и кричат!

    19.10.2025

  • hovawart645

    Пан не расслышал - "Во второй год первого Столетия!"

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетанский дундучек, ты не неси свою ахинейку. Матчи с двумя точками не сдаются. Была игра, где Сочи играло как может, а Зенит, как хочет. Все дело в разнице мастерства игровых составов команд. Тебе дилетантик, то понять не дано, по причине далекости от понимания футбола.

    19.10.2025

  • ALEX1984

    Маасковско - сыиное чмо выползло из свинарника )))

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    В Варшаве многие болеют за "Зенит", пан. Так что у меня под окнами фанаты СБГ устроили какой-то Ацкий Карнавал. Орут: "Даешь чемпионство в год Столетия!!!".

    19.10.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Сынку! Ваш сраный Локо Химкам влетел оба раза (2-5) А вот, у вылетевшего Факела выиграл (2-1), с помощью двух левых пенок

    19.10.2025

  • ALEX1984

    Не , ну поечтно , что только у свинарни все пенальти правые , а у Зенита левые , да , чмошник ?

    19.10.2025

  • hovawart645

    Когда смотрел, как ходят питерские леги по полю, вспомнился анекдот про пожарника - "и коллектив хороший, и город прекрасный, и зарплата - мечта, но как игра - так хоть увольняйся!"...

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Это подлый способ устранения конкурента.

    19.10.2025

  • Алексей Х

    Кстати, как отнеслись в Варшаве к итогу матча в Сочи в целом, и к двум пенальти в частности?

    19.10.2025

  • Алексей Х

    Хоть сейчас президент сливочных обрёл спокойствие. Пусть и такой ценой,да.

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Узнаем лет через 5-6. Думаю, волевой и неуступчивый химкинский коллектив с его многомиллионной Армией Болельщиков раздражал питерско-московских решал. Он многих раздражал не только в России. Говорят, президент мадридского "Реала" злился: "У нас и Кубки, у нас и деньги, а "Химки" все равно популярнее всех в мире!".

    19.10.2025

  • Алексей Х

    Думаете, именно поэтому и уничтожили?

    19.10.2025

  • Проснись и пой

    Высший класс! Ведь пенальти ещё забить нужно!!!

    19.10.2025

  • WASP65

    Как же задолбали эти остановочки и прыжочки во время пенальти. Пусть тогда и киперы бегают вдоль ворот. Так будет справедливо.

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Лахтинский бот - хуже пи-аса. Это все, что я могу тебе сказать.

    19.10.2025

  • Пан Юзеф

    Даже на родном стадионе "Сочи" не показали ни характера, ни желания играть. Безвольная командочка. Вот легендарные "Химки" поборолись бы с "Зенитом", да. Но их уничтожили.

    19.10.2025

  • Проснись и пой

    Брависсимо!!!

    19.10.2025

  • Gogy

    ципсота,ты везде вылезаешь. На работе,понятно. но хоть ник меняй почаще

    19.10.2025

  • Иванова Кира

    Скучно как то....Ожидала 5-0 и хет-трик от кого либо из игроков Питера)) А тут 1 гол с игры)) ЗПРФ, остальное промолчим))

    19.10.2025

  • Gordon

    Без судьи он бы никак не справился:)))))

    19.10.2025

  • Gordon

    Судьи обязаны судить по Правилам, которые действуют. Вопрос не к ним, а к тем, кто их утверждает.

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Самому-то не противно такое писать? Подобное лицемерие даже для питерского тролля - чудовищный блевантин. На месте ваших работодателей я бы за такие комменты штрафовал. "Стандарты", как все видели, стали результатом неприкрытой, заранее отрепетированной (причем очень плохо) игры в волейбол. За вашу фарму даже мне почему-то стыдно, за Осинькина - вдвойне, не отмоется теперь.

    19.10.2025

  • Gordon

    Не читая, держу пари, что тут обязательно найдутся те, которые углядят заговор в самом факте назначение двух пеналей вне зависимости от того, в каких эпизодах они были назначены. Более того, эти любители раскрывать заговоры моменты даже не посмотрят:)))

    19.10.2025

  • zenit20252025

    Чемпионство - Главное, а не 6 очков Пока, лузер ((

    19.10.2025

  • ANTI BOMG

    бомжи обычно ползут в своей мочевине.:joy::joy:

    19.10.2025

  • zenit20252025

    Клоун! Дык и у московских клубов и Краснодара Зенит набирает по 6 очков. Победы в Питере за 7 с половиной сезонов: ЦСКА, Динамо, Локо, Сочи - все по 1 Спартак и Краснодар - оба 0 (нуль) Завидуй молча, подмосковная перхоть ):(:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    19.10.2025

  • RobertH

    :sunglasses::face_with_monocle:

    19.10.2025

  • SP2

    а чего, спартаку с цска можно по два пенальти в ворота мочи бить, а зениту нельзя?

    19.10.2025

  • RobertH

    :sunglasses:

    19.10.2025

  • zenit20252025

    Да, и клоунам по поводу фармов: Зенит/Семак-Краснодар 10-4-1, очки 34-7, (75%-15%) Зенит/Семак-Сочи 8-2-1, очки 26-5, (78%-15%) :innocent:

    19.10.2025

  • Ваня Ванечкин

    где там секта? а, ну да)

    19.10.2025

  • Kris's1905

    с паровозами вам не светит, ну если только с пенальти.

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Спор о пенальти - отвлечение на негодный объект. Там не назначение одиннадцатиметровых достойно внимания, а то, как игроки фарм-клуба старались напоказ в волейбол играть. Давно такой лажи не видел.

    19.10.2025

  • пляжник с Сочей

    Я не согласен! Это всё неправда! Сочи! Сочи!

    19.10.2025

  • Алексей Х

    6 очков главное. Какая поляна и логистика?)

    19.10.2025

  • ёzhic8

    А почему не может быть одновременно?

    19.10.2025

  • zenit20252025

    Оренбург под ? - Их поляна нас не устраивает и добираться не совсем удобно

    19.10.2025

  • www.leningrad.spb.ru

    зюга соси!

    19.10.2025

  • Баск

    Да будет так! ..... И немедленно выпил.

    19.10.2025

  • www.leningrad.spb.ru

    началось подвывание краснопёрок!

    19.10.2025

  • m_16

    Ой, да ладно, у игроков Сочи вообще нет рук, вся страна это видела, а судьи продажные всё равно пенальти поставили...

    19.10.2025

  • Sinaron

    Ты зря пытаешься этому идиоту объчснять элементарные вещи. Оно не поймет.

    19.10.2025

  • Lars Berger

    А где "Идём дальше!"?)

    19.10.2025

  • Алексей Х

    И Оренбург останется. Что ты!)

    19.10.2025

  • spar001

    а почему только два?... мало, пусть по три бьют, чтоб наверняка:grin:...

    19.10.2025

  • zenit20252025

    Как и ожидалось, - ПОБЕДА ЗЕНИТА НА КЛАССЕ!!! Ну, а с московскими клоунами, которые отправляют Сочи в ФНЛ, могу заключить ПАРИ на любые деньги, что клуб останется в РПЛ ) Поздравления Всем Нашим!!!:soccer::soccer::soccer:

    19.10.2025

  • zega

    Зенит (крысы с по-Мойки) - позор российского футбола, ... побеждает только с помощью судей и "грязных" денег.

    19.10.2025

  • сразу после первого гола перестал смотреть....лично меня очень радует одно обстоятельство,а именно-несмотря на победу ЗЕНИТ не на первом месте в турнирной таблице. и даже не на втором.

    19.10.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    Ещё и 7 причин укажет!))

    19.10.2025

  • Sinaron

    Заздравин, ты сам идиот или заголовок за тебя кто-то придумал?

    19.10.2025

  • 36

    Сенсация!

    19.10.2025

  • vladmad_75

    ХЗ конечно были ли пенальти. Но если ЗПРФ уже не в состоянии обыграть Сочи без 2(!!!) пенальти, то возникают конечно вопросики.

    19.10.2025

  • инок

    На фоне откровенно слабого Сочи, Зенит сегодня выглядели хорошо. Забили два пенальти!))

    19.10.2025

  • shpasic

    при этом играют всё хуже и хуже: со Спартаком -1, с ЦСКА -2, с Зенитом -3.

    19.10.2025

  • авторитет

    очередную литруху водяры победил? чемпион

    19.10.2025

  • МАО

    Постоянство-признак мастерства.

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Им опускаться уже некуда, достигли максимальной глубины.

    19.10.2025

  • МАО

    С этой стороны - согласен. По составу и игрокам - конечно нет, но бабосы могут подкосить.

    19.10.2025

  • Sergio 666

    Ужасный медленный поставленный футбол от сельдерея. Стабильный, пешеходный. Только Макс оживляет это всё болото. Вопрос решит только другой тренерский штаб, этот все устраивает. С победой нас !

    19.10.2025

  • Автогол

    Всего два пенальти дал судья. Беспредел. Сейчас Бобров напишет что их должно было быть как минимум пять.

    19.10.2025

  • МАО

    Мне Луси Энрике понравился снова. В первом тайме у него мяч было не отнять, но во втором он приуныл. Мостик вернул движуху, но , третий ЦЗ ( Дркушич) - Это очень смело при такой игре.

    19.10.2025

  • Баск

    В Ростове большие финансовые проблемы. Вопрос даже сумеют ли все игры сыграть. В общем по пути Химок, если не чудо.

    19.10.2025

  • Дима Питерский

    С победой!

    19.10.2025

  • Вовка Селедкин

    На рыбьем акробат получает новые краски) Вряд ли бомжи до такого опустятся

    19.10.2025

  • КирпичИнвест

    В Альбу верю больше, чем в Карпина. Он уже игру изменил и в лучшую сторону. Разве что изнутри развалят с этой чехардой вокруг руководства.

    19.10.2025

  • bvp

    Егоров - достойный ученик своего отца, указания партии выполняет от и до. За что дали первый пенальти? Мяч попадает в живот, потом в руку и уходит на угловой. Если бы не было руки, все равно мяч уходил на угловой. Крылям не дали такой пенальти с Рубином, и ЭСК подтвердил, что правильно сделали.

    19.10.2025

  • Romario_Z

    И при том, там состав как бы вполне себе нормальный.

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Вряд ли про "акробатов" на старом жаргоне воров знал, однако употребил слово правильно, по делу.

    19.10.2025

  • TokTram_

    Чудо! Чудо! Обыгран принципиальный соперник! 10я победа в 11 играх в чемпионатах. Лишь одно поражение. Практически один в один статистика, как с НН и Оренбургом! Вот что значит - настроиться на принципиальное противостояние. Учитесь!

    19.10.2025

  • Lars Berger

    По смыслу заголовка - "Зенит" мог победить и гораздо крупнее, если бы судья поставил бы ещё парочку пенальти в ворота "Сочи"...) "Спартак" - "Сочи" - 2:1. Два пенальти в ворота "Сочи"; "Сочи" - ЦСКА - 1:3. Два пенальти в ворота "Сочи"; "Сочи" - "Зенит" - 0:3. Два пенальти в ворота "Сочи". Что не так с этим "Сочи"?) Уникальный, конечно, клуб...)

    19.10.2025

  • МАО

    Ростов ? Ну только если их стыков.

    19.10.2025

  • МАО

    Ты о Спартаке ?

    19.10.2025

  • МАО

    Селёдкинс знает всё. Но искуссно прикидыватся дураком, и это у него получается .

    19.10.2025

  • Баск

    Сочи не вылетит. Вылетит НН и (удивлю Вас) Ростов.

    19.10.2025

  • Семён Фадеич

    3 очка взяли, и хорошо.

    19.10.2025

  • Красноперка

    ФК Газпромполитпроект отдан приказ всеми правдами и неправдами тянуть газовых к верху! Вот так и выглядит позор и срам

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Поинтересуйся значением слова "акробат" на фене. Если раньше не знал, то попал в десяточку.

    19.10.2025

  • King i Cep

    "Зенитчики", с победой. Не феерическое зрелище было, но уверенно. С "паровозами" надо будет что-то более интересное показывать. Глушак опять на спаде похоже.

    19.10.2025

  • МАО

    Здоров, автобот. Как сам ? Где свой выводок потерял?

    19.10.2025

  • sdf_1

    Неожиданно

    19.10.2025

  • МАО

    Раньше начнут.

    19.10.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Вот сразу видно, человек правду написал про зенит и судей

    19.10.2025

  • МАО

    Сочи должен остаться в высшей лиге.

    19.10.2025

  • Bossonn

    Победили и хорошо! Зенит вперед!

    19.10.2025

  • МАО

    Результат хороший, игра плохая. У Зенита проблемы в головах - после отменённого гола команда встала. Только с выходом Мостика чуть забегали, Лусиано походу пересидел на лавке. А Луис Энрике поиграл минут 30-40 и плюнул на это гнилое дело. Но какая техника, сцука..

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Может кому и покажутся пенальти левенькими, но то, что руки в штрафной надо прятать за спину или прижимать к телу, сейчас учат в детской футбольной школе. Для Сочи этот матч должен быть уроком. Зенит с победой.

    19.10.2025

  • analytica

    Так судьи или фарм? Если фарм, что зачем судьи?

    19.10.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    И тут и там бомжей тянут за уши

    19.10.2025

  • analytica

    А счет 1:0 был бы не победный? Или судьи тащат Зениту разницу мячей? Видимо судьи уверены, что в конце чемпионата все решат не очки и не личные встречи, а разница мячей? Так что ли?

    19.10.2025

  • KM0673

    Заткни хлебало ципсота

    19.10.2025

  • Корнелий Ш

    А мне кажется, что могут спастись. После НГ побегут, а состав норм.

    19.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Как то легко , без напряга . Это настолько одна команда сильнее другой ? Или это , что то другое ?

    19.10.2025

  • analytica

    Если бы не два пенальти, то есть если бы Зенит выиграл 1:0, вы бы написали, что бразентушка позор потому что фарм ему поддался. Не так ли?

    19.10.2025

  • Sergio 666

    С победой над непростой командой Питер! Если кому то вдруг не нравится веганский футбол - все вопросы на selderey@semak.ru. Отвечают быстро, как сама игра.

    19.10.2025

  • shpasic

    снова в Сочи не уродились апельсинки

    19.10.2025

  • Вовка Селедкин

    Развлекательный спектакль "Два брата акробата" Повеселили публику) Оренбург упомянуть забыли

    19.10.2025

  • Romario_Z

    Победили по делу. Но! Уважаемый судейский корпус, давайте прекратим назначать пены за малейшие руки! И мы бьём такие пены, и нам такие пробивают. Но эти стандарты абсолютно высосаны из пальца!

    19.10.2025

  • nampoo

    Неожиданно.

    19.10.2025

  • rake

    когда за тебя судьи и фарм

    19.10.2025

  • Красноперка

    Мерзкий ФК Газпромполитпроект!!! Разваливают российский футбол, покупают судей и тащут фармы! Позор

    19.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Эх, Осинькин, влезть на старости лет в такой блудняк... Репутацию - псу под хвост.

    19.10.2025

  • AnTaras

    Всех с победой. Кассьере здоовья!

    19.10.2025

  • АбАкУмоВ

    Зенит с победой.. Издание дно пробивает как всегда такими заголовками.. Сочи не показал совсем ничего.. Вторая пенка 100%...В своей ненависти к Зениту не захлебнитесь своей слюной

    19.10.2025

  • Залиханочка с подливой

    Как был Синитушка Позорнитом так и остался :rofl::rofl: Судьи продолжают тащить Газиковую гидру

    19.10.2025

  • КирпичИнвест

    Сочи скорее мертв, чем жив. Смог всеми правдами и неправдами подняться в РПЛ, но здесь уже был припасён осиновый кол. Теперь точно одна дорога - в ФНЛ, и надолго. Зенит с победой!

    19.10.2025

  • Залиханочка над майонезом

    Бразенитушка позорище российского футбола :rofl::rofl::rofl: С помощью судьи одолел фарму газовую

    19.10.2025

