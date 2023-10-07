Сегодня, 12:55
«Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганович, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Крамарич.
Запасные: Заболотный, Кашинцев, Маргасов, Литвинов, Мещанинов, Агбалака, Юсупов, Ангбан, Аносов, Силвейра, Джорджевич, Игнатьев.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Королев, Караваев, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, ду Кейрос, Изидор.
Матч пройдет на стадионе «Фишт». Начало — в 14:00 по московскому времени.