Сочнов: «Угальде помог раскрыться уход Соболева»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.

— Конечно, все ждали хорошей игры Манфреда, — приводит слова Сочнова «Евро-Футбол.Ру». — Не просто так за него отдали большие деньги. В итоге он вписался, стало получаться, пошли голы. Сейчас Угальде — твердый футболист основного состава.

— Не считаете, что с уходом Соболева атака «Спартака» преобразилась в лучшую сторону, что позволило раскрыться Угальде?

— Естественно. Игра стала другая. Раньше играли на Соболева. Он головой сбрасывал мяч, кого-то подкарауливал, забивал. Сейчас ребята стали играть в стеночку, с забеганиями, есть короткие и длинные пасы. Пошла прямо спартаковская игра. Интересно смотреть.

-В чем все-таки секрет успешной игры Угальде? Неужели только в его удачной связке с Барко? Есть мнение, что он умеет правильно выбрать позицию.

— Это главная задача нападающего, потому что он должен получать мячи. При этом Угальде умеет обыгрывать, и удар у него хороший. Команда сейчас преобразилась. Хочется, чтобы она так играла как можно дольше.

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.