Сочнов: «Угальде помог раскрыться уход Соболева»

Сегодня, 03:58
Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.
— Конечно, все ждали хорошей игры Манфреда, — приводит слова Сочнова «Евро-Футбол.Ру». — Не просто так за него отдали большие деньги. В итоге он вписался, стало получаться, пошли голы. Сейчас Угальде — твердый футболист основного состава.
— Не считаете, что с уходом Соболева атака «Спартака» преобразилась в лучшую сторону, что позволило раскрыться Угальде?
— Естественно. Игра стала другая. Раньше играли на Соболева. Он головой сбрасывал мяч, кого-то подкарауливал, забивал. Сейчас ребята стали играть в стеночку, с забеганиями, есть короткие и длинные пасы. Пошла прямо спартаковская игра. Интересно смотреть.
-В чем все-таки секрет успешной игры Угальде? Неужели только в его удачной связке с Барко? Есть мнение, что он умеет правильно выбрать позицию.
— Это главная задача нападающего, потому что он должен получать мячи. При этом Угальде умеет обыгрывать, и удар у него хороший. Команда сейчас преобразилась. Хочется, чтобы она так играла как можно дольше.
В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)