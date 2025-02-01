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Источник: Солари попрощался с «Ривер Плейт» и согласился на переход в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари близок к переходу в «Спартак», сообщает Ole.

По сведениям источника, 23-летний аргентинец уже попрощался с тренерами и игроками «Ривер Плейт» и вылетел в Москву, чтобы подписать контракт с московским клубом после медосмотра.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солари в 7 миллионов евро.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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