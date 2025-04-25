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Сегодня, 17:15

Солари, Сако и Даку пропустят матчи 26 тура РПЛ из-за дисквалификаций

Алина Савинова
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РПЛ опубликовала список игроков, которые пропустят матчи 26-го тура чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек на поле не смогут выйти Дмимми Марин («Оренбург»), Максим Кузьмин («Акрон»), Пабло Солари («Спартак»), Дилан Мертенс («Факел»), Умар Сако, Егор Голенков, Иван Комаров (все трое — «Ростов») и Гленн Бейл («Крылья Советов»).

Также предстоящие матчи пропустят Мирлинд Даку («Рубин»), Никита Каккоев («Пари НН») и Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), которые получили по красной карточке в предыдущем туре.

На одну игру дисквалифицирован тренер «Акрона» Мурат Искаков.

26 тур РПЛ стартует в пятницу, 25 апреля, матчем между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром».

Источник: https://t.me/premierliga/31290
Футбол
РПЛ
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