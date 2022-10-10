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Сегодня, 11:05

Солдатенков прокомментировал обращение игроков «Крыльев Советов» в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Ларина

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Капитан «Крыльев Советов» и выпускник академии «Чертаново» Александр Солдатенков сообщил, что игроки его команды обратились в Москомспорт за содействием по делу Ларина.

«Сегодня приехали в Москомспорт с большой для себя задачей — попросить их в письменном виде посодействовать по делу Ларина, чтобы они помогли как-то скостить срок или, возможно, выбили ему другое наказание — условный срок. Это письмо в Москомспорт. Там написано, что Ларин — очень хороший человек, что в школе было все прекрасно. Мы считаем, что нужно как-то скостить срок. Это будет не очень хорошо дальше до российского футбола», — сказал Солдатенков «СЭ».

«Мы вчера с футболистами договорились, что если забьем гол, то поднимем майки, чтобы люди видели, что мы всеми силами поддерживаем Николая Юрьевича. Стараемся делать все, что от нас зависит. Всегда надеемся на вышестоящих людей, которые неравнодушны к этому решению. Может, они как-то смогут помочь. Николай Юрьевич был на каждой игре. Иногда задумываешься, что человек, который очень тебе помогал по жизни не может присутствовать на твоей игре. Возможно, скоро ему дадут условный срок и отпустят», — добавил 25-летний футболист.

28 сентября Ларин был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

Сегодня, 10 октября, «СЭ» стало известно, что футболисты «Крыльев Советов» написали письмо в Москомспорт с просьбой обжаловать приговор Николая Ларина.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Николай Ларин
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