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Сегодня, 14:30

Жуков — о съемках Акинфеева в клипах и сериале: «Спортсмены должны показывать свою многогранность»

Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, как он привлекал Игоря к съемкам в различных проектах.

Акинфеев вместе с женой Екатериной снялся в клипе на песню «Руки Вверх!» «Она меня целует». Позже голкипер принял участие в съемках сериала «Евгенич», где, в частности, предстал в образе растамана.

«Он не должен был быть там, — сказал Жуков о сериале. — Игорь выручил: изначально планировался другой человек, с другой песней, но этот человек нас подвел. Мне все говорят: «Ну позвоню Игорю, ну что, ну раз уж такая история, а что нам делать-то». Все наверняка знают чувство юмора Игоря, оно достаточно специфически жесткое. Я ему сказал: «Уж если посмеяться, то давай посмеемся. Это будет растаман с дредами, рэпер какой-то — то есть все то, что тебе не свойственно». Чтобы все сказали: «Ты видел Акинфеева в дредах?» И знаете, почему это нужно делать спортсменам и вообще людям, не связанным с шоу-бизнесом? Потому что это еще раз показывает, что это люди абсолютно многогранные и открытые миру».

2009 год. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Веллитон и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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