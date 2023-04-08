Солист «Руки Вверх» Жуков поздравил Акинфеева с днем рождения: «Его авторитет — это пример всем мужчинам»

Артист, болельщик ЦСКА и друг Игоря Акинфеева Сергей Жуков в комментарии для «СЭ» поздравил голкипера красно-синих с днем рождения.

«Могу пожелать Игорю крепкого здоровья, потому что это единственное, без чего все остальное невозможно. Его абсолютный авторитет как в команде, так и среди друзей и близких — это замечательный пример всем мужчинам. У Игоря счастливое будущее, которое он сможет посвятить наставничеству своих детей и молодых спортсменов. А пока он продолжает радовать нас на поле, я желаю ему крепкого здоровья», — сказал Жуков корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.