Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 апреля, 14:05

Солистка группы «Моя Мишель»: «Баста спросил о моей любимой команде, я ответила: «Крылья Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук ответила на вопрос «СЭ» о выступлениях перед началом футбольных матчей.

«Выступать перед спортивной аудиторией очень волнительно. После выступления я болела за «Крылья Советов». Поняла, что я настолько азартная — как в казино. Мне лучше не ходить на матчи, очень большие эмоциональные импульсы у меня. Когда у меня спросил Баста о любимой команде, я ответила: «Крылья Советов», — сказала Ткачук «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

В 2023 году группа «Моя Мишель» выступила перед матчем Fonbet Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА (2:2).

В 2024-м группа выступила на суперфинале Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).

4
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя