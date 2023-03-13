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Сегодня, 05:26

Соломатин: «ЦСКА тяжело будет догнать «Спартак», но возможно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Победа над «Крыльями» была очень уверенной. Забить четыре «Крыльям» — это очень хорошо, потому что самарцы очень крепкая команда. ЦСКА сегодня показал качественную игру в непростых погодных условиях. Если говорить о противостоянии ЦСКА и «Крыльев» в Кубке России, то это будут совершенно разные игры, «армейцам» ни в коем случае нельзя расслабляться.

Да, ЦСКА теперь близок к зоне призовых мест РПЛ, а до «Спартака» восемь очков. Хочется сказать, что всегда надо ставить максимальные задачи и нужно будет бороться с «красно-белыми». Тяжело, конечно, будет догнать «Спартак», но возможно», — приводит слова Соломатина Metaratings.ru.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-cska-budet-tyazhelo-dognat-spartak-no-vozmozhno-234994/
Андрей Соломатин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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