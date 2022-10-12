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Сегодня, 11:23

Соломатин объяснил, почему Соболев на данный момент выглядит лучше Чалова

Алина Савинова

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о лидерах «Спартака» и ЦСКА перед московским дерби в рамках 13-го тура РПЛ.

«Соболев сейчас выглядит лучше Чалова только с точки зрения того, что у него летят мячи в ворота, а у Федора нет. Если бы Чалов бил чуть чаще в сторону, то было бы больше голов. Сейчас они одни из главных нападающих в нашем футболе.

Если сравнивать Промеса и Карраскаля, то Квинси уже не первый сезон доказывает свой высокий уровень. Хорхе играет только второй сезон в России, но уже заслужил вызов в сборную. Будущие вызовы Карраскаля в сборную Колумбии будут стимулом для того, чтобы показать свой лучший футбол в дерби", — приводит Metaratings.ru слова Соломатина.

Встреча «Спартака» с ЦСКА пройдет 16 октября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

После 12 туров «красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 4-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-rasskazal-pochemu-seychas-sobolev-vyglyadit-luchshe-chalova-1382974/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Андрей Соломатин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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