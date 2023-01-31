Соломатин: «В ЦСКА пусть лучше дают шанс молодым ребятам проявить себя, чем этому Гайчу»

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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на переход нападающего Адольфо Гайча из московского клуба в «Верону».
«Мне откровенно насрать, что будет дальше с Гайчем, и где он будет играть. Пусть лучше дают шанс молодым ребятам из дубля проявить себя, чем этому Адольфо. Пусть будет футболист помладше на год, но сейчас не та ситуация, чтобы цепляться за Гайча и подобных футболистов», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.
Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.
В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.
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Основные источники исследования