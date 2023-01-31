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Сегодня, 12:20

Соломатин: «В ЦСКА пусть лучше дают шанс молодым ребятам проявить себя, чем этому Гайчу»

Алина Савинова
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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на переход нападающего Адольфо Гайча из московского клуба в «Верону».

«Мне откровенно насрать, что будет дальше с Гайчем, и где он будет играть. Пусть лучше дают шанс молодым ребятам из дубля проявить себя, чем этому Адольфо. Пусть будет футболист помладше на год, но сейчас не та ситуация, чтобы цепляться за Гайча и подобных футболистов», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-v-cska-pust-luchshe-dayut-shans-molodym-rebyatam-iz-dublya-chem-etomu-gaichu-224112/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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