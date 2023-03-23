Соломатин: «ЦСКА как-нибудь сыграет месяц без Дивеева. Травма травме — рознь»

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал травму игрока красно-синих Игоря Дивеева.

«Дай бог, Игорь Дивеев вылечится. ЦСКА как-нибудь сыграет месяц без него. С чем могут быть связаны травмы? Может, не восстановился. Травма травме — рознь. Повреждения разные, поэтому возможно, что просто стечение обстоятельств», — приводит «Чемпионат» слова Соломатина.

Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:0) и был заменен. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.