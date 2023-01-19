Соломатин: «Акинфеев сто процентов является лучшим игроком на своей позиции, а то и вообще всего чемпионата»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал слова вратаря московского клуба Игоря Акинфеева по поводу лучшего игрока команды.

В интервью «СЭ» Акинфеев сказал, что считает главными звездами ЦСКА в первой части сезона защитника Кирилла Набабкина и полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Любой футболист, на самом деле, когда его спрашивают, не будет называть лучшим себя. Безусловно, Игорь на протяжении долгого времени сто процентов является лучшим игроком на своей позиции. А то и вообще всего чемпионата.

Что касается Набабкина, то с приходом Федотова можно сказать, что Кирилл обрел новое дыхание. По поводу Карраскаля, скажем так, есть вопросы. Один матч он может сыграть ярко, а в следующем быть менее заметен. Ему не хватает стабильности», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 18 матчей, в которых пропустил 19 мячей и пять раз оставлял ворота в неприкосновенности.