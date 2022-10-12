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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».
«Дерби — абсолютно непредсказуемая игра, но я, как болельщик ЦСКА, скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с красно-белыми все будет наоборот.
«Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил «Динамо» то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые армейцы не отправили в сетку ворот в матче с бело-голубыми забьют в игре со «Спартаком». Не знаю, будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», — приводит Metaratings слова Соломатина.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.
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