Соломатин рассказал, чего ждет от матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Дерби — абсолютно непредсказуемая игра, но я, как болельщик ЦСКА, скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с красно-белыми все будет наоборот.

«Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил «Динамо» то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые армейцы не отправили в сетку ворот в матче с бело-голубыми забьют в игре со «Спартаком». Не знаю, будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», — приводит Metaratings слова Соломатина.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.