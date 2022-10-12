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Сегодня, 12:00

Соломатин рассказал, чего ждет от матча ЦСКА — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Дерби — абсолютно непредсказуемая игра, но я, как болельщик ЦСКА, скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с красно-белыми все будет наоборот.
«Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил «Динамо» то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые армейцы не отправили в сетку ворот в матче с бело-голубыми забьют в игре со «Спартаком». Не знаю, будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», — приводит Metaratings слова Соломатина.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/andrey-solomatin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-tsska-spartak-1382955/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Андрей Соломатин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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