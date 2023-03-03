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3 марта, 23:51

Соломатин: «Если Малкома и Клаудиньо будут вызывать в сборную России, то и наши футболисты станут лучше»

Мария Гусева
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, как относится к иностранным футболистам, которые получают российское гражданство.

— То, что иностранные футболисты становятся гражданами нашей страны, это хорошо, — цитирует «РБ Спорт» Соломатина. — Пусть получают и становятся россиянами.

— А как вы относитесь к тому, что иностранцы будут выступать за сборную России?

— Малком и Клаудиньо — футболисты неплохого качества. Чем выше конкуренция в сборной, тем лучше качество игры. Если их будут вызывать в сборную России, то и наши футболисты станут лучше. Бразильцы должны со всей ответственностью играть за национальную команду.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Источник: РБ Спорт
Андрей Соломатин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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