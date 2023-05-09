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Сегодня, 20:40

Соломатин заявил, что ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от выступлений армейцев в заключительной части сезона и рассказал кто должен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в следующем году.

«ЦСКА нужно удержать втрое место в РПЛ, учитывая предстоящие игры со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром». Надо приложить все усилия, чтобы все получилось. Второе место в чемпионате и победа в Кубке России — приоритетные задачи армейцев. Они сейчас должны показывать хороший и качественный футбол, только с помощью него добиваются результатов. В последние годы «Зенит» постоянно побеждает в РПЛ. Но при равной ситуации армейцам надо приложить все усилия, чтобы прервать победное шествие сине-бело-голубых. ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство следующем сезоне», — приводит слова Соломатина Metaratings.ru.

ЦСКА после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Команда пробилась в Суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-cska-dolzhen-borotsya-s-zenitom-za-chempionstvo-sleduyushem-sezone-249664/
Андрей Соломатин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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