Соловьев напомнил о поправке Джексона-Вэника, говоря о возвращении российского футбола в официальные турниры

Сегодня, 21:36
Вице-президент и член исполкома РФС Денис Соловьев отметил, что возможное политическое решение конфликтной ситуации в мире не будет означать моментальное снятие ограничений в спорте и в футболе в частности.
«Есть такая поправка Джексона-Вэника, которая была принята в США, в том числе, по отношению к Советскому Союзу. И она до сих пор не отменена уже по отношению к России. Поэтому, конечно, политический фактор изменит ситуацию, но это не значит, что он даст и гарантию нашего быстрого возвращения куда-либо», — приводит слова Соловьева «РБ Спорт».
Поправка к американскому Закону о торговле была принята в 1974-м году по инициативе конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника. Эта поправка запрещает предоставлять режим благоприятствования в торговле, госкредиты странам, которые нарушают или ограничивают права своих граждан на эмиграцию и другие права человека. Также поправка предусматривает применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -