Соловьев напомнил о поправке Джексона-Вэника, говоря о возвращении российского футбола в официальные турниры

Вице-президент и член исполкома РФС Денис Соловьев отметил, что возможное политическое решение конфликтной ситуации в мире не будет означать моментальное снятие ограничений в спорте и в футболе в частности.

«Есть такая поправка Джексона-Вэника, которая была принята в США, в том числе, по отношению к Советскому Союзу. И она до сих пор не отменена уже по отношению к России. Поэтому, конечно, политический фактор изменит ситуацию, но это не значит, что он даст и гарантию нашего быстрого возвращения куда-либо», — приводит слова Соловьева «РБ Спорт».

Поправка к американскому Закону о торговле была принята в 1974-м году по инициативе конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника. Эта поправка запрещает предоставлять режим благоприятствования в торговле, госкредиты странам, которые нарушают или ограничивают права своих граждан на эмиграцию и другие права человека. Также поправка предусматривает применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).