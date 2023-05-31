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Сегодня, 19:49

Соловьев предложил расформировать «Зенит» ради интриги в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев заявил, что «Зенит» нужно расформировать, чтобы в РПЛ появилась интрига.

«Какие могут быть впечатления? Каждый год одно и то же, «Зенит» — чемпион. Остальные бьются. Смотрим на стыковые матчи, на «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», в этом году «Ростов» радует. «Зенит» надоел, Сашка Мостовой правильно сказал: если убрать легионеров, то команда по уровню будет средняя. Толковые русские футболисты в запасе. Расформировать РПЛ, раз одно и то же? Надо «Зенит» тогда расформировать. Будет интрига и каждый год новый чемпион. Я считаю, что бюджет «Газпрома» надо поделить на все 15 команд высшей лиги. Они же народное достояние, гордость страны, или как там в рекламе говорится? С их деньгами все клубы можно обеспечить. Каждая команда будет в равных условиях. Вот это будет честная борьба, а когда у тебя миллиарды, как «Факелу» бороться или «Ростову?» — приводит слова Соловьева Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.

Источник: https://legalbet.ru/news/15425421/
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