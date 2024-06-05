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Сегодня, 18:33

Соловьев считает, что первая лига будет превосходить РПЛ по интересу в сезоне-2024/25

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Бывший защитник «Торпедо» Анатолий Соловьев считает, что первая лига будет превосходить РПЛ по накалу борьбы в следующем сезоне.

«Первая лига по интересу будет превосходить РПЛ. По накалу борьбы — точно. Понятно, что в классе команды уступают «Зениту» или «Спартаку», но соревновательный дух будет выше. Сможет ли «Урал» сразу вернуться в элиту российского футбола? Им будет очень сложно это сделать. Кроме них на выход будут претендовать «Енисей», «Алания», «Родина», «Шинник», «Арсенал», «Сочи».

От «Торпедо» не жду возвращения в РПЛ. Там как всегда — все непонятно. Руководят какие-то люди, набирающие непонятно каких футболистов. Сейчас же везде агенты», — приводит слова Соловьева Legalbet.

Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 13 июля с матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Источник: Legalbet
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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