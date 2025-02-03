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Сегодня, 12:46

Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы на тренировке «Акрона»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в Telegram.

25-летний футболист получил повреждение в результате падения на плечо после единоборства во время тренировки команды.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель. Мы всем клубом его поддерживаем и ждем скорейшего возвращения в строй», — приводит пресс-служба клуба слова главного врача Руслана Засиева.

Хавбек присоединился к «Акрону» 2 июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Бакаев забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fcakron/12530
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Солтмурад Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
травма
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