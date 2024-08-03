Солтмурад Бакаев — о переходе Зелимхана в «Химки»: «У него должно все получиться»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев оценил переход брата Зелимхана из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Я рад за брата, что у него будет больше игрового времени. Он попал к прекрасному тренеру, с которым я работал в «Родине». Думаю, что у него должно все получиться», — сказал Бакаев.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре 2023 года 28-летнего вингера арендовал клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в петербургский клуб.