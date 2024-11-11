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11 ноября, 23:49

Солтмурад Бакаев заявил, что он аплодировал не судье перед своим удалением

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал свое удаление в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4).

Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал Бакаеву две желтые карточки за минуту.

«Иду в отбор, отнимаю мяч чисто, это половина поля «Спартака», мы можем побежать в атаку. Арбитр останавливает игру, я реагирую, думаю, что он решил, я фолил. Я махнул рукой, он дал желтую — все по делу. Мы спокойно разговариваем, он объясняет — у нас лежит Лончар и если бы не дал свисток, контратака — и мы могли бы пропустить. Спрашиваю — я фолил? Нет, ты не фолил. Но при этом после всей ситуации мяч остается у «Спартака».

Если я не фолил, отдай нам мяч. Хорошо, я слышу, что трибуны хлопают. И я не хлопаю в адрес судьи. Я не настолько дурак, чтобы при счете 0:4, когда впереди матч с «Рубином», получать красную карточку. Болельщики хлопают, ажиотаж, и я в ответ тоже начинаю хлопать. Я не хлопал судье. И он это расценивает как мою реакцию на его желтую и его решение. Да нет, я не настолько глуп. Полностью не согласен. Это неправильно», — сказал Бакаев «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Солтмурад Бакаев
ФК Акрон

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