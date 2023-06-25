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Сорокин предложил ФИФА и УЕФА сосредоточиться на конкретных решениях после выступления на конференции РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о выступлении представителей УЕФА и ФИФА о российском футболе.

— Митрофанов сказал, что его воодушевила речь представителей ФИФА и УЕФА.

— Естественно, мы продолжаем оставаться членами УЕФА и ФИФА, партнерами этих организаций. Никто не отворачивается. Это абсолютно правильно. Но я бы все-таки сосредоточился на конкретных решениях, а не выступлениях, мнениях и так далее.

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
УЕФА
ФИФА
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