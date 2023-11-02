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Сегодня, 12:49

Сорокин рассказал, что покинул «Краснодар» из-за разногласий по поводу контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, почему покинул «Краснодар».

«Разногласия были по старому контракту, меня попросили пойти на определенные финансовые уступки, но я не пошел на них по определенным причинам. Контракт был подписан, я выполнял свою работу добросовестно, они просили о снижении, и я не понимал: мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой, в дальнейшем, понятное дело, клубу это не понравилось, и, если говорить своими словами, меня просто выжили», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Он также рассказал, что в «Краснодаре» ему даже не пожелали удачи в дальнейшей карьере.

«Никак от слова совсем. Неприятная ситуация тоже. Как вы видите, у меня ситуация за ситуацией. У меня такой период, это все пройдет. Я хочу играть, я пошел на определенные уступки, чтобы играть, но такова жизнь. Я к себе требований не снижаю, ситуацией недоволен, но все зависит от меня», — добавил Сорокин.

27-летний Сорокин вернулся в «Рубин» в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231102/futbol-1906890417.html
Егор Сорокин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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