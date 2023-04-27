Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Сорокин — о переговорах с УЕФА: «Изменений мы с вами не видим»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности потепления отношений между УЕФА и РФС.

— Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол, — сказал Сорокин.

— Насколько можно рассчитывать на «потепление» со стороны УЕФА?

— Трудно сказать. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции.

— Тогда вы понимаете причину отказа РФС от турнира ЦАФА?

— Этих обстоятельств я не знаю, поэтому говорить не буду.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Алексей Сорокин. «Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Сорокин допустил, что РФС вернется к вопросу перехода в Азию: «Позиция УЕФА не меняется»
«Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
Божович: «Стоило ли отказываться от Кубка Азии — трудный вопрос. России место в Европе»
Карпин надеется, что сборная России летом сможет сыграть при своих болельщиках
Почему Россия отказалась от турнира ЦАФА. Колонка Казакова
Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии ответил на вопрос о возможном матче с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин допустил, что РФС вернется к вопросу перехода в Азию: «Позиция УЕФА не меняется»

Сорокин назвал положительным факт проведения турнира УЕФА в Волгограде