Сорокин рассказал о том, что стоит ждать от исполкома УЕФА в конце июня

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, чего стоит ждать от исполкома УЕФА, который пройдет в конце июня.

— Было много разговоров в мае, что в конце месяца Александр Валерьевич Дюков и в принципе РФС встретятся с представителями УЕФА и президентом этой организации Александром Чеферином. Было ли что-то подобное?

— Этого не могу сказать. Лучше спросить у Александра Валерьевича. Будет пресс-конференция, наверно, или разговор с прессой. Можете задать ему этот вопрос. Я информацией не владею.

— Стоит ли вас ждать на исполкоме УЕФА, который будет в конце месяца?

— В исполкоме УЕФА участвуют только члены исполкома УЕФА. Будем следить за результатами.

— А чего нам ждать?

— Мы надеемся, что благоразумие восторжествует и какие-то шаги навстречу мы увидим со стороны европейской ассоциации.

— Какие-то шаги навстречу — это частичный допуск или полноценное возвращение?

— Думаю, что российский футбол готов как к полному возвращению, единовременно, так и к постепенному.