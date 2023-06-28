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Сорокин: «Ситуация с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Советник президента РФС Алексей Сорокин рассказал, что ему добавили оптимизма визит и заявления представителей ФИФА и УЕФА.

«Я был рад слышать то, что они сказали. Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА с другой. РФС продолжает быть членом и партнером этих организаций. Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает все, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления. На личном уровне они все, конечно, симпатизируют Российскому футбольному союзу и понимают, что мы просто попали в сложную ситуацию. Мы — это российский футбол. И в общем никакого антагонизма на личном уровне мы не видим и не чувствуем — это совершенно точно.

Не могу вам сказать. Но, на мой взгляд, такая ситуация, как сейчас, с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет. То есть через три года, если ничего не поменяется», — цитируют «Известия» Сорокина.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://iz.ru/1535633/aleksei-fomin/nyneshniaia-situatciia-s-sanktciiami-ne-mozhet-prodolzhatsia-bolshe-trekh-let
РФС
Алексей Сорокин (руководитель)
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