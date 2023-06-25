Сорокин — о 18-м месте России в рейтинге УЕФА: «Это не качество наших футболистов»

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о падении России в рейтинге УЕФА.

— Продолжается падение России в рейтинге УЕФА.

— Как остаться в рейтинге, если вы не играете. Это не качество игры российских футболистов. Мы же понимаем причины падения. Что с этим можно сделать. Такова математика этого рейтинга, — сказал Сорокин «СЭ».

Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте, имея в активе 26,215 балла.