Сорокин: «Переход в Азиатскую конфедерацию футбола — очень сложный шаг, который вызовет очень большие сдвиги»

Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо дойти до конкретного обсуждения, подготовки документов, их рассмотрения. Это не делается одним звонком, это серьезная история. Правила приема Федерации есть на сайте Азиатской конфедерации — это обширный корпус документов, большая работа по согласованию массы деталей. Это крайне серьезно. Поэтому нельзя упрекать РФС в том, что он так легко не принимает это решение. Это действительно очень сложный шаг. Сложный и ответственный. Который вызовет очень большие сдвиги. И тут торопиться довольно безответственно», — цитируют «Известия» Сорокина.

В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.