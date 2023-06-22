Сорокин заявил, что уровень российского футбола не изменился

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин заявил, что несмотря на отстранение от международных турниров, уровень отечественного футбола остается на прежнем уровне.

«Нет деградации в российском футболе в условиях отстранения от международных турниров. Может быть, общий подъем был бы немного больше, если бы играли. Вынужденную изоляция чувствую, деградацию — нет. Уровень чемпионата какой был, таким и остается. Все также сохраняется: зрелищность и интерес к российскому футболу», — приводит слова Сорокина Sport24.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.