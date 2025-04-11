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11 апреля, 18:55

Сорокину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Камила Абдурахманова
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советнику президента Российского футбольного союза (РФС) Алексею Сорокину, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Церемония вручения государственных наград представителям спортивной отрасли прошла 11 апреля в Москве.

Вместе с Алексеем Сорокиным медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Анастасия Боднарук, Дмитрий Дорофеев, Сергей Кирюхин, Фаина Иорданская и Борис Шустин. Юлии Гараевой, Анне Скородумовой и Альсиму Черноскулову были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Родион Плитухин, вице-президент международного комитета «Дети Азии», был удостоен почетного знака «Отличник физической культуры и спорта».

53-летний Сорокин возглавлял оргкомитет чемпионата мира 2018 года в России и руководил российской частью оргкомитета чемпионата Европы 2021 года. С 2017 по 2021 год был членом исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций и входил в совет Международной федерации футбола. В 2019 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Михаил Дегтярев
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