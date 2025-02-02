Избран новый исполком РФС, Федун не вошел в состав комитета

На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) избрали новый состав исполкома.

По итогам голосования в новый состав комитета РФС вошли 24 человека: Александр Алаев, Наиль Измайлов, Григорий Иванов, Ахмед Айдамиров, Арташес Арутюнянц, Дмитрий Гафин, Борис Ротенберг, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Николай Голубев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Эдуард Малый, Александр Бельский, Никита Симонян, Александр Старцев, Александр Зотов, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Полина Юмашева. По специальным квотам избраны Павел Каманцев и Денис Соловьев.

Ранее в ходе внеочередной конференции на пост президента РФС был переизбран Александр Дюков.

В состав исполкома не попал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун. В октябре 2024-го Дюков говорил, что все члены исполкома РФС, кроме Федуна, принимают активное участие в жизни комитета, а в апреле указывал на то, что экс-владелец «Спартака» неоднократно пропускает заседания.