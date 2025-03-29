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Судейство

29 марта, 14:10

Состав судейского комитета РФС противоречит решению исполкома

Александр Бобров
Шеф-редактор
Логотип РФС
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пятницу, 28 марта, образован новый состав судейского комитета РФС, который не соответствует решению исполнительного комитета РФС, принявшего инициативу РПЛ относительно запрета на включение одного и того же специалиста в несколько судейских органов.

«Одно из предложений, с которым мы согласились, — нужно уходить от практики, когда специалисты, которые отвечают за судейство, могут присутствовать сразу в нескольких органах (в судейском комитете, в ЭСК, департаменте судейства и инспектирования)», — цитирует сайт РФС президента РФС Александра Дюкова.

Но тот же сайт РФС приводит следующий состав судейского комитета: Павел Каманцев (председатель), Александр Гвардис (заместитель председателя), Сергей Фурса, Николай Левников, Сергей Французов, Алексей Поройков, Николай Иванов, Милорад Мажич, Далибор Джурджевич, Сергей Михеев, Николай Гусев (ответственный секретарь без права голоса).

Он претерпел значительные изменения. Но в нем остались Мажич (глава департамента судейства и инспектирования, член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС), Джурджевич (заместитель Мажича в ДСИ), Каманцев (председатель ЭСК), а также Михеев.

Выходит, что предложение лиги признано обоснованным и учтено. Исполкому сделана соответствующая рекомендация. Об этом же сказал президент РФС Дюков. Но ничего не поменялось. И не поменяется до конца сезона-2025/26, если контракты с Мажичем и Джурджевичем будут де-юре продлены.

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РФС
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