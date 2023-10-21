Сото: «Из чемпионата России можно попасть в сборную, это важный момент»

Защитник «Балтики» Гильермо Сото рассчитывает, что и в дальнейшем буде получать вызовы в сборную Чили, играя в России.

«Откровенно говоря, немногие в Южной Америке знают футбольный клуб «Балтика», но многим знаком российский чемпионат. Из этого чемпионата можно попасть в сборную, это важный момент. Все будет зависеть от моих тренировок, моей работы. Я спрашивал о подобном раскладе у тренера сборной, и он мне позволил это сделать, — цитирует Metaratings.ru Сото.

29-летний чилиец перешел в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В этом сезоне он сыграл 5 матчей.