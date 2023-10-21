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Сегодня, 02:35

Сото: «Из чемпионата России можно попасть в сборную, это важный момент»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Гильермо Сото рассчитывает, что и в дальнейшем буде получать вызовы в сборную Чили, играя в России.

«Откровенно говоря, немногие в Южной Америке знают футбольный клуб «Балтика», но многим знаком российский чемпионат. Из этого чемпионата можно попасть в сборную, это важный момент. Все будет зависеть от моих тренировок, моей работы. Я спрашивал о подобном раскладе у тренера сборной, и он мне позволил это сделать, — цитирует Metaratings.ru Сото.

29-летний чилиец перешел в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В этом сезоне он сыграл 5 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/chiliiskii-zashitnik-baltiki-soto-vazhno-chto-iz-rpl-mozhno-popast-v-sbornuyu-296969/
Футбол
Сборная Чили по футболу
ФК Балтика
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