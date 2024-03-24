Советник правления «Твенте»: «Угальде не забивает? Это не мое дело»

Советник правления «Твенте» Ян Стройер заявил, что у клуба нет никаких проблем с трансфером нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

21-летний футболист провел три матча за красно-белых, но пока не отличился результативными действиями.

«Угальде до сих пор не забил? Это не моя работа — обсуждать такие вещи. Если бы игрок находился в «Твенте» — да, но я не могу разговаривать про футболистов других клубов. Это не мои обязанности, не мое дело. Потенциал, чтобы играть хорошо в России? Сложно сказать. Тут нужно понимать, насколько хорош клуб и далее. Я не видел его матчей и не могу сложить мнение. Я вообще не знал, что он уже сыграл три матча за «Спартак». У нас в прессе про это вообще ничего не было. Но никаких проблем с его трансфером у нас нет», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что Угальде обошелся «Спартаку» примерно в 14 миллионов евро.