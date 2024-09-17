Сорокин об отстранении российских клубов: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо»

Сегодня, 10:19
Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился мнением о санкциях в отношении российского футбола.
По его словам, РФС нужно продолжать убеждать УЕФА в несправедливости отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.
«Для УЕФА наше возвращение — сложный вопрос. Их президент высказывался не в очень радостном для нас ключе, — цитирует ТАСС Сорокина. — Но это не мешает продолжать попытки убеждать, что это не очень справедливо — лишать наших футболистов возможности выступать с таким количеством сборных и с тем местом, которое Россия занимает в мировом футболе».
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.