Советник президента РФС Игорь Каменской объяснил, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию

Сегодня, 14:41
Советник президента РФС Игорь Каменской рассказал, почему в организации не обсудили вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на исполкоме 30 марта.
— Почему сегодня не обсуждали вопрос Азии?
— Сегодня не должно было обсуждаться. Когда создавалась рабочая группа с членами ФИФА, УЕФА и МОК, речь изначально шла о том, что работа будет вплоть до конца апреля.
— Нам говорили до конца марта. Почему меняются сроки?
— Спросите у того, кто вам это говорил.
— Каковы отношения РФС с Азией и УЕФА?
— Эти вопросы лучше задавать президенту