Советник президента РФС Каменской: «Решение по формату «весна-осень» будет перенесено»

Советник президента РФС Игорь Каменской рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании Исполкома организации.

— Какие итоги можете подвести?

— Ничего такого, что могло бы заинтересовать прессу. То, что было связано с корректировкой во взаимоотношениях с агентами было адаптировано под решение ФИФА. По низшим лигам было активное обсуждение. Решение по формату «весна-осень» будет перенесено. Сейчас буду задавать вопросы разработчикам стратегии и после получения ответов будет приниматься решение.