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Сегодня, 08:36

Спаллетти ответил на вопрос украинского журналиста, почему поздравил «Зенит» с чемпионством

Алина Савинова
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему он поздравил «Зенит» с чемпионством в сезоне-2022/23.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«В этой команде до сих пор есть много игроков, которых я тренировал. Их нынешний тренер был частью моей команды, а президент — тот же человек, с которым я работал в то время. Я получил комплимент по поводу моей работы в серии А и подумал, что я как минимум могу ответить поздравлениями с их победой. Кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я абсолютно не согласен. Я против любого конфликта», — приводит Football Italia слова тренера.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Все эти победы были достигнуты под руководством Сергея Семака, который возглавил команду перед началом сезона-2018/19.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Футбол
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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