15 мая, 15:00
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ставший чемпионом с «Наполи», поздравил питерцев с пятым подряд чемпионством России.
«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» — чемпионы вдвойне. Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета и нам и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.
Поздравляю Босса, Алексея Миллера, поздравляю моего друга Сергея Семака. Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита». Я вас люблю. Давай — «Зенит», — цитирует Спаллетти пресс-служба сине-бело-голубых.
7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.