Спаллетти поздравил питерцев с чемпионством в РПЛ: «Я вас люблю. Давай — «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ставший чемпионом с «Наполи», поздравил питерцев с пятым подряд чемпионством России.

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «Зенит» — чемпионы вдвойне. Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета и нам и «Зениту» нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю Босса, Алексея Миллера, поздравляю моего друга Сергея Семака. Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита». Я вас люблю. Давай — «Зенит», — цитирует Спаллетти пресс-служба сине-бело-голубых.