«Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ

«Спартак» продлил серию без поражений от московских команд в чемпионате России, сообщает пресс-служба РПЛ.

Сегодня, 28 апреля, красно-белые обыграли «Локомотив» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

Красно-белые не проигрывают в дерби на протяжении 13 матчей. Это лучшая серия команды с 2007 года. Тогда у клуба было 14 игр без поражений.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. 1 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо».