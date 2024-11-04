«Спартак» 5 ноября отправит заявление, чтобы обжаловать красную карточку Литвинова

Сегодня, 12:14
Как стало известно «СЭ», «Спартак» во вторник, 5 ноября, отправит заявление в КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).
Во втором тайме матча между футболистами обеих команд произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и защитник армейцев Виллиан Роша.
В понедельник, 4 ноября, председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение Литвинова и Роши. Оба футболиста приглашены на заседание.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.