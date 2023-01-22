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«Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК, Бальде забил первый гол за красно-белых

Сергей Разин
корреспондент
22 января. «Спартак» — АГМК (3:1).
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.

В составе красно-белых отличились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев. Для Бальде это первый гол за московский клуб.

В следующем матче на сборах в ОАЭ «Спартак» проведет 27 января против болгарского клуба «Ботев».

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — АГМК (Узбекистан) — 3:1 (2:1)

Голы: Зорин, 22 (1:0). 28 (1:1). Бальде, 45 (2:1). Соболев, 58 (3:1).

«Спартак»: Волков (Максименко, 46), Джикия (Рыбус, 46), Маслов (Чернов, 46), Классен (Литвинов, 46), Зобнин (Иванников, 46), Игнатов (Веденеев, 46), Хлусевич (Зиньковский, 46), Пяткин (Пруцев, 46), Зорин (Денисов, 46), Бальде (Соболев, 46), Николсон (Мелешин, 46).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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