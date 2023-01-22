«Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК, Бальде забил первый гол за красно-белых

Сегодня, 18:15
«Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.
В составе красно-белых отличились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев. Для Бальде это первый гол за московский клуб.
В следующем матче на сборах в ОАЭ «Спартак» проведет 27 января против болгарского клуба «Ботев».
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) — АГМК (Узбекистан) — 3:1 (2:1)
Голы: Зорин, 22 (1:0). 28 (1:1). Бальде, 45 (2:1). Соболев, 58 (3:1).
«Спартак»: Волков (Максименко, 46), Джикия (Рыбус, 46), Маслов (Чернов, 46), Классен (Литвинов, 46), Зобнин (Иванников, 46), Игнатов (Веденеев, 46), Хлусевич (Зиньковский, 46), Пяткин (Пруцев, 46), Зорин (Денисов, 46), Бальде (Соболев, 46), Николсон (Мелешин, 46).
Методология
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Основные источники исследования