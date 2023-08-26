«Спартак» и «Ахмат» не забили голов в матче РПЛ

«Спартак» дома сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура чемпионата России-2023/24 — 0:0.

Красно-белые нанесли 8 ударов в створ ворот, а грозненцы — 6. На счету гостей в этой игре 23 фола.

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».