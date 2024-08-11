«Спартак» сыграет с «Ахматом» в 4-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 августа. Матч состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам трех туров премьер-лиги красно-белые набрали шесть очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с двумя баллами располагается на 14-м месте чемпионата.

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