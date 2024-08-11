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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:50

«Спартак» — «Ахмат»: Угальде и Агаларов выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 4-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Барко, Угальде.

Запасные: Довбня, Селихов, Маслов, Гузиев, Игнатов, Хлусевич, Зорин, Мартинс, Медина, Маркиньос, Мелешин, Виллиан Жозе.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

Запасные: Опарин, Уциев, Гандри, Камилов, Бериша, Мацуев, Силва, Якуев, Диванович, Диале, Кардосо, Самородов.

Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
12
17
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